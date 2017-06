O comissário europeu da Investigação, da Ciência e da Inovação, Carlos Moedas, está no Luxemburgo a 5 e 6 de julho para se inteirar do estado do setor da investigação no Grão-Ducado.



O comissário português quer também conhecer os projetos do Governo luxemburguês em termos de terceira revolução industrial e de exploração de minério espacial, consideradas prioridades do Executivo de Xavier Bettel.

Estes assuntos serão discutidos numa reunião no Parlamento luxemburguês no dia 6 (quinta-feira), entre Carlos Moedas e os deputados Franz Fayot, Simone Beissel e Marc Angel, respetivamente presidentes da comissão parlamentar da Economia, da comissão parlamentar do Ensino Superior, Investigação, Médias e Espaço, e da comissão parlamentar dos Negócios Estrangeiros, Assuntos Europeus, Cooperação e Imigração. Neste encontro participam também outros deputados, membros dessas comissões.

Na agenda do comissário português está ainda previsto um encontro com Xavier Bettel, no dia 6, para falar do setor da investigação ao nível europeu, bem como um jantar com o ministro da Justiça, o lusodescendente Félix Braz, no dia 5, em que participa a chefe da representação da Comissão Europeia no Grão-Ducado, Yuriko Backes.

Antes desse jantar, Carlos Moedas encontra-se com representantes da comunidade portuguesa numa receção na residência da embaixada de Portugal.

No dia seguinte, o comissário almoça com o ministro delegado do Ensino Superior e da Investigação, Marc Hansen. À tarde, tem um encontro que visa discutir o papel das mulheres nas startups, que conta com, entre outros, Joëlle Lëtsch, presidente da Comissão Nacional das Mulheres. O último ponto de agenda de Carlos Moedas no Luxemburgo é num evento que assinala o 30° aniversário do programa europeu Erasmus.

