Comissária vai reunir-se com cidadãos, num encontro onde será falado também o português.

Diplomacia

Comissária europeia Elisa Ferreira visita o Luxemburgo

A comissária europeia da Coesão e Reformas, Elisa Ferreira, estará no Luxemburgo no próximo dia 13 de março.

A portuguesa da Comissão Europeia vai participar num encontro com cidadãos, marcado para as 15h, no auditório Cercle Cité, na Cidade do Luxemburgo.

A sessão de diálogo com os cidadãos, organizada pela representação da Comissão Europeia no Luxemburgo, vai centrar-se nos temas da solidariedade, coesão e cooperação transfronteiriça na União Europeia.

As línguas usadas neste encontro serão o francês, o inglês e o português. A entrada é feita através de reserva, através do email cmm-rep-lux@ec.europa.eu.



