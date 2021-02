A nova ‘lei covid’ deverá ir a votos no final desta semana, na Câmara dos Deputados. Mas antes disso está a ser debatida na especialidade, em sede de comissão parlamentar da Saúde.

Comissão parlamentar da Saúde com dúvidas sobre novas medidas anti-covid nas escolas

A nova 'lei covid' deverá ir a votos no final desta semana, na Câmara dos Deputados. Mas antes disso está a ser debatida na especialidade, em sede de comissão parlamentar da Saúde.

Na passada sexta-feira, o Governo anunciou a intenção de prolongar as regras sanitárias atualmente em vigor até 14 de março. Isto significa que restaurantes e cafés vão continuar encerrados, o recolher obrigatório entre as 23h00 e as 6h00 também se mantém e as visitas ao domicílio continuam a ser limitadas a duas pessoas.

Mas foram sobretudo as medidas no setor do ensino que suscitaram dúvidas aos deputados, com alguns parlamentares a qualificaram os artigos da lei referentes ao ensino de "confusos", ficando pouco claro quem decreta a implementação do ensino à distância em caso de surtos de infeção numa escola.

De "confusa" foi também classificada a contratação de pessoal suplementar, que o ministro diz ser essencial para desempenhar certas funções nas escolas. Ora, segundo os deputados presentes, o texto legislativo não específica que funções é que essas pessoas iriam ter. Face às incertezas ligadas à aparição de novas variantes do coronavírus, o projeto de lei prevê reforçar o dispositivo sanitário nas escolas.

Ora os deputados quiseram saber a partir de que momento é que se poderia regressar ao ensino à distância. Um responsável do Ministério da Educação precisou que essa decisão é tomada pelo ministro responsável pela pasta do Ensino em concertação com representantes do Ministério da Saúde.

O Conselho de Estado deverá dar brevemente o seu parecer sobre a nova ‘lei covid’, sendo que o voto está previsto para esta semana, provavelmente na quinta ou sexta-feira.



