Comissão para a Proteção de Dados recebeu 625 queixas em 2019

Houve 33 investigações levadas a cabo pela Comissão nomeadamente relativamente à videovigilância dos espaços públicos ou ainda à geolocalização.

O número de queixas recebidas pela Comissão Nacional para a Proteção de Dados aumentou consideravelmente, passando de 450 em 2018, para 625 em 2019. Estas queixas vêm de pessoas que estimam que houve uma violação da lei ou um entrave aos seus direitos.

Desde 25 de maio de 2018, as pessoas visadas devem notificar as violações de dados pessoais à Comissão Nacional para a Proteção de Dados no espaço de 72 horas após tomar conhecimento dos factos.

No relatório relativo a 2019 publicado esta quinta-feira, a maioria dos casos apresentados prende-se com o incumprimento da nova legislação.

Em 2019, foram ainda notificadas 354 violações de dados.

No total, desde 2018, houve 526 violações, ou seja em média 28 notificações por mês.

A causa principal era “erro humano”.

No Luxemburgo, a Comissão Nacional para a Proteção de Dados pode fiscalizar qualquer empresa para ver se está a cumprir ou não o regulamento sobre proteção de dados, mesmo se não há queixas.



