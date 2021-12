Para a Comissão Nacional de Ética, a vacinação contra a covid-19 é "inevitável" e novas medidas têm de ser tomadas para reverter o aumento de infeções, incluindo considerar a vacinação obrigatória.

Comissão Nacional de Ética dá parecer favorável à vacinação obrigatória de adultos

À medida que a situação pandémica no Grão-Ducado não dá sinais de melhoria, a Comissão Nacional de Ética (CNE) reviu o seu parecer sobre a vacinação obrigatória. O aparecimento da nova variante Omicron e o aumento de casos no país obrigou a um repensar da situação.

De acordo com o CNE, a hipótese de tornar a vacinação obrigatória no país foi descartada "demasiado cedo" e, no parecer publicado nesta sexta-feira, é agora favorável à ideia.

A premissa para simples. "Esta pandemia só vai acabar quando todos forem vacinados, recuperarem ou morrerem" e há que evitar um cenário pior do que o vivido. De momento, não há outro caminho senão optar pela vacinação, "o melhor aliado na luta pela manutenção da saúde pública e, como atualmente não existe alternativa, é inevitável".

"Face à atual estagnação da taxa de vacinação, é evidente que medidas adicionais terão de ser implementadas, mesmo à custa de aumentar a pressão sobre aqueles que ainda não foram vacinados", lê-se no documento.

Para justificar esta posição, a instituição elaborou uma lista onde ressalva:





- "que a situação é tão grave que já causou mais de 5 milhões de mortes no mundo e quase 900 só no Grão-Ducado";

- "que existe um risco recorrente de bloqueio de unidades de cuidados intensivos e blocos operatórios por causa de pacientes não vacinados que impedem outros pacientes de sejam diagnosticados e tratados em tempo apropriado";

- "que o pessoal médico tem estado sob constante stress adicional durante muitos meses, estando assim altamente exposto a exaustão física e moral";

- "que a situação nos países vizinhos é, de momento, mais grave do que no Luxemburgo, o que suscita receios de uma provável aceleração do contágio a curto e médio prazo";

- "que a carga financeira do Estado para os sistemas sociais continua a ser enorme e insustentável a longo prazo";

- "que a utilidade e a necessidade de uma ampla cobertura vacinal é indiscutível pelos cientistas, e suficientemente comprovada pela experiência dos últimos meses";

- "que as alternativas à vacinação em massa não estão à vista".

O Conselho também desaconselha a imposição de restrições adicionais às pessoas vacinadas, "uma vez que elas deram a sua contribuição para o bem comum", considerando que se justifica a "discriminação positiva", ou seja, mais direitos para quem foi vacinado e para quem se recuperou.



O CNE deixa ainda um 'recado' aos tumultos causados nas últimas manifestações contra as medidas sanitárias, afirmando que "vale notar que o aborrecimento silencioso dos que foram vacinados (que constituem uma grande maioria), é oposto à agressividade crescente de uma minoria anti-vacinas barulhenta".

Estão marcados novos protestos no Luxemburgo contra as restrições de combate à pandemia e o Governo tomou medidas para evitar que se repita o cenário do fim de semana passado, em que cerca de duas mil pessoas saíram à rua contra as novas medidas de contenção da pandemia, com invasões de mercados de Natal, destruição de vários bens e protestos em frente a casa do primeiro-ministro, Xavier Bettel, e da ministra da Família, Corinne Cahen.

