Comissão Europeia autoriza nova empresa da Vodafone e Altice no Luxemburgo

Telma MIGUEL

A autorização foi anunciada esta segunda-feira e vai permitir ao grupo Vodafone (sedeado no Reino Unido) e à Altice Luxemburgo criar uma empresa, a FibreCo, que irá operar na Alemanha redes de telecomunicações e fibra ótica, principalmente em zonas urbanas.

A Vodafone internacional é um operador de redes de comunicações móveis ativo em 10 países da União Europeia, incluindo a Alemanha. A Altice é uma empresa mundial no domínio das telecomunicações, dos media, serviços publicitários e redes de fibra ótica de banda larga. Segundo a Comissão Europeia a criação de uma empresa no Luxemburgo destas duas multinacionais não coloca questões de concorrência ilícita.



ArcelorMittal recebe apoio para construir fábrica piloto de aço verde

Na passada sexta-feira, dia 17, a Comissão também aprovou a atribuição de um apoio de 55 milhões de euros por parte do governo alemão à ArcelorMittal de Há’mburgo. O objetivo deste subsídio é o de construir uma fábrica de testes para a produção de ‘aço verde’ usando hidrogénio renovável.

A medida irá contribuir para a concretização das metas da Estratégia Europeia de Hidrogénio e também se inclui no plano RePowerEU de criar condições para libertar a União Europeia da dependência dos combustíveis fósseis de países terceiros, e especialmente da Rússia.

O subsídio servirá para criar uma instalação que usa 100% de hidrogénio ‘verde’. O que faz parte do plano desta multinacional com sede no Luxemburgo de descarbonizar a sua produção. Esta primeira fábrica de teste terá uma capacidade de produzir 100 mil toneladas por ano de ferro-esponja, uma matéria essencial na produção do aço. Segundo os cálculos da empresa, a produção vai arrancar em 2026. Durante o seu ciclo de vida, a fºabrica de Hamburgo irá evitar a emissão de 700 mil toneladas de dióxido de carbono para a atmosfera.

A experiência da fábrica de Hamburgo servirá para desenvolver um processo industrial em larga escala, capaz de produzir aço sem emissão de gases com efeito de estufa. A Arcelor Mittal comprometeu-se a partilhar o ‘know how’ que resultará da criação desta fábrica piloto com os outros produtores de aço da União Europeia.

