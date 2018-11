A Comissão Consultiva dos Direitos Humanos (CCDH) "lamenta" que só haja 20% de mulheres representadas no parlamento luxemburguês, praticamente cem anos depois de ter sido adotada, no país, a igualdade política entre homens e mulheres.

Comissão dos Direitos Humanos desiludida com baixa representação das mulheres no Parlamento

Este é um resultado “surpreendente” para a Comissão Consultiva dos Direitos do Homem, até porque os partidos foram obrigados nestas eleições a respeitar uma quota de 40% de mulheres candidatas nas listas eleitorais.

Em declarações à Rádio Latina, Gilbert Pregno, presidente da CCDH, considerou que o sistema de quotas não serve para nada.

Segundo a CCDH, o mais grave é o facto de se tentar justificar o fraco resultado alcançado pelas mulheres nas eleições com a noção de “competência”, como se os homens políticos eleitos fossem imunes à incompetência, sublinha Gilbert Pregno.

O facto de a composição dos grupos de trabalho para a formação do novo Governo quase só incluir homens é um exemplo que ilustra a falta de vontade dos partidos políticos e do Governo de envolverem mais as mulheres na vida política, sublinha a Comissão Consultiva dos Direitos do Homem.

Para esta comissão é urgente que o próximo Governo ponha em prática uma política transversal, em matéria de igualdade, baseada na educação, formação e comunicação, para lutar contra os estereótipos sobre o género.

