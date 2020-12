Votação está prevista para esta quinta-feira, no Parlamento.

Comissão da Saúde debate medidas anti-covid mais restritivas

Susy MARTINS Votação está prevista para esta quinta-feira, no Parlamento.

A comissão parlamentar da Saúde debruçou-se na terça-feira sobre o novo projeto de lei anti-covid, que estipula medidas mais restritivas entre 26 de dezembro e 10 de janeiro.

O novo horário do recolher obrigatório que passará a ser entre as 21h e as 6h foi o que suscitou mais discussões entre os deputados. Estes questionaram-se sobre a eficácia da medida. Segundo a ministra da Saúde, Paulette Lenert, não há estudos específicos sobre os efeitos do recolher obrigatório, no entanto é uma medida restritiva que evita que as pessoas se juntem à noite para jantar com amigos ou familiares, uma vez que é em casa que as pessoas se infetam mais.

Uma outra medida que gerou alguma discussão é a obrigação dos funcionários e assalariados que trabalham para o Estado de denunciar ao Ministério Público, as pessoas que não respeitam as medidas de isolamento ou de quarentena. Para alguns deputados, trata-se de uma política de denúncia, que não faz parte da cultura do país, para além de ser uma medida desproporcional.

As discussões à volta desta medida deverão continuar após o parecer do Conselho de Estado.

Para que a nova lei covid entre em vigor a 26 de dezembro, o voto está previsto esta quinta-feira, dia 24 de dezembro, no Parlamento.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.