Comércio, cultura e desporto voltam esta segunda-feira a ganhar vida

Lojas não essenciais, cabeleireiros, ginásios, piscinas, cinemas, teatros e museus, creches e escolas têm autorização para reabrir a partir desta segunda-feira.

Dia importante para os setores do comércio, da cultura e do desporto, que podem reabrir ao público a partir desta segunda-feira, 11 de janeiro. As lojas não essenciais, cabeleireiros, ginásios, piscinas, cinemas, teatros e museus, creches e escolas têm autorização para reabrir a partir desta segunda-feira. No caso dos cinemas, por exemplo, a reabertura está prevista para quarta-feira.

Já os cafés e os restaurantes permanecem fechados até ao fim do mês. Sobre os comércios, a reabertura traz uma nova restrição: as superfícies podem acolher apenas um cliente por cada dez metros quadrados em simultâneo. No entanto, se o espaço tiver menos de 20 metros quadrados, o comerciante poderá receber duas pessoas ao mesmo tempo.

Embora cinemas e teatros também tenham autorização para retomar as suas atividades, os serviços de restauração vão continuar encerrados. Em todos os locais acessíveis ao público, o consumo de bebidas alcoólicas é proibido. A reabertura de grande parte dos setores acontece no âmbito de um alívio das medidas sanitárias de contenção da pandemia, a maior parte das quais entrou em vigor no final de dezembro.

Apesar do levantamento de muitas das restrições, há regras que se mantêm. Em relação ao recolher obrigatório, a medida vai continuar em vigor, embora haja um regresso ao horário anterior, isto é, as pessoas podem andar na rua entre as 06:00 e as 23:00.

Já as regras para os ajuntamentos não sofrem qualquer mexida. É o caso do número de pessoas que podem ser recebidas em casa, que continua a estar limitado a duas, sendo que os dois convidados têm de pertencer ao mesmo domicílio.

