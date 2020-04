Os comerciantes de roupa, calçado, malas e acessórios de moda pedem uma reabertura "imediata" das lojas, que estão fechadas desde 16 de março, devido à crise pandémica de covid-19. Sem a venda de produtos, o setor vê-se a braços com o aumento das despesas.

Comerciantes pedem reabertura "imediata" de lojas de roupa e calçado

Henrique DE BURGO Os comerciantes de roupa, calçado, malas e acessórios de moda pedem uma reabertura "imediata" das lojas, que estão fechadas desde 16 de março, devido à crise pandémica de covid-19. Sem a venda de produtos, o setor vê-se a braços com o aumento das despesas.

A FEMO, federação do setor, refere em comunicado que, ao contrário de outros setores, o comércio de moda trabalha com coleções sazonais e enfrenta, por isso, uma desvalorização dos produtos que não se vendem.

A federação refere que no início do ano, as lojas pediram e pagaram por roupa, calçado, malas e acessórios de primavera, mas que atualmente não se vendem e perdem valor a cada dia que passa devido à crise pandémica e porque as montras e prateleiras deverão agora começar a expor as coleções de verão.

A perda neste setor é "substancial", refere a federação das lojas de moda, acrescentando que muitas lojas não vão ter dinheiro suficiente para encomendar as coleções para as próximas temporadas e que a recuperação será "lenta e por etapas".

Mas há mais problemas e despesas: "as cadeias de abastecimento não estão a funcionar normalmente, os clientes não vão retornar em massa às lojas e há ainda os custos do arrendamento, que chegam a representar ente 20% a 30% das despesas, e o custo dos seguros", aponta ainda a federação.

Com o objetivo de reduzir as perdas de liquidez e permitir a recuperação do setor, o organismo federativo pede às autoridades a reabertura "imediata" das lojas, respeitando as regras sanitárias e de segurança, "como já acontece na Alemanha ou na Bélgica".

A FEMO pede ainda ao Governo uma redução do arrendamento comercial e um subsídio para o setor.



