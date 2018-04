A Confederação Luxemburguesa de Comércio defende a liberalização do horário de abertura das lojas. O sindicato OGBL está contra esta proposta e diz que o volume de negócios não vai aumentar.

Luxemburgo 3 min.

Comerciantes a favor e sindicato contra alargamento de horário das lojas

Henrique DE BURGO A Confederação Luxemburguesa de Comércio defende a liberalização do horário de abertura das lojas. O sindicato OGBL está contra esta proposta e diz que o volume de negócios não vai aumentar.

A seis meses das eleições legislativas, a questão do alargamento do horário de funcionamento do comércio foi dirigida ao Governo pela Confederação Luxemburguesa de Comércio (CLC). Numa carta dirigida ao ministro da Economia, Étienne Schneider, a CLC propõe a “liberalização completa” do horário de abertura das lojas. “Foi isso que pedimos. É preciso liberalizar o horário e deixar o mercado desenvolver-se. É preciso dar a oportunidade aos comerciantes para abrir quando acham que os clientes vêm às lojas. Mas queremos que isto seja feito dentro do quadro do direito de trabalho”, disse, ao Contacto, Claude Bizjak​, membro da direção da CLC.

A atual lei permite a abertura das lojas das 6h às 20h, de segunda a quinta-feira, e até às 21h, à sexta-feira. Aos sábados, os comerciantes podem abrir as portas das 6h às 19h (até às 20h se houver convenção coletiva) e ao domingo das 9h às 13h. Mas grande parte das lojas fecha durante a semana às 18h, o que não facilita as compras depois do trabalho, como acontece, por exemplo, em Portugal.

“Ouvimos queixas de pessoas que chegam de outras paragens. A vida prolonga-se, sobretudo nos centros das cidades, além das 19h. É isso que queremos provocar, mas sabemos que não vai acontecer de um dia para o outro. Alguns vão abrir no início e as pessoas vão começar a aparecer. Outros vão organizar eventos para trazer os clientes. Os outros comerciantes vão ver que isso funciona e também começam a abrir. Desta forma esperamos redinamizar as cidades para que elas não fechem às 19h”, refere Bizjak.

Confrontado pelo Contacto, o sindicato OGBL mostra-se mais preocupado com as consequências para os trabalhadores. “Não estamos a favor da proposta da CLC. A nossa ação vai no sentido da defesa dos direitos, dos interesses e da vida social dos trabalhadores do setor do comércio”, defende o secretário-adjunto da OGBL, José Gonçalves, que não se revê no modelo português.

“Não queremos um modelo à portuguesa onde a liberalização é total. Tal como em Portugal, só serão os grandes centros comerciais que estarão abertos até mais tarde, o que não ajuda em nada as lojas dos centros das cidades. Será que a CLC está a defender as pequenas lojas para poder autorizar os grandes centros comerciais a abrir sem limites?”, pergunta o sindicalista.

Questionados se a liberalização do horário de abertura das lojas poderá levar à contratação de mais trabalhadores, a CLC responde na defensiva. “Com horário de abertura reduzido ou não prolongado é 100% certo que mais ninguém vai ser contratado”, diz Claude Bizjak.

Já para a OGBL, “o alargamento dos horários vai provocar mais stress e trabalho (...) com os mesmos efetivos”. José Gonçalves acredita ainda que o volume de negócios “não vai aumentar”, porque “o poder de compra do cliente fica o mesmo. Só o gasta uma vez”.

O Governo deverá pronunciar-se sobre esta matéria só depois de concluídos alguns estudos em curso. A CLC espera que o assunto seja depois discutido no Parlamento, “antes ou depois das eleições legislativas”, porque “a atual lei dá vantagens a uns e não a outros”.

Neste ponto, a OGBL também está de acordo. O sindicato diz que as comunas e as federações patronais revogam pontos da lei “sem a opinião dos trabalhadores e dos sindicatos”, gerando tratamento desigual. Solução? A OGBL diz-se “aberta à discussão, mas não sem contrapartidas” e no estrito respeito da lei.