Luxemburgo 3 min.

Comercial de “A a Z” em busca das histórias perdidas

Teresa CAMARÃO De correspondente a comercial, Patrícia Marques não separa os números das histórias dos anunciantes que conquista com o sorriso e com o tempo que nega ser um “desperdício”. A autora das publireportagens do Contacto é “relações públicas por natureza”. Está a formar-se em Jornalismo para aprofundar a terapia da escrita. Trocou o “sol e mar da Caparica” pela “cúpula cinzenta” por amor.

Quando chegou ao Luxemburgo, há oito anos, não veio à procura de trabalho. “Vim atrás de uma história de amor que depois não teve um final feliz”, recorda sem sinais de arrependimento pela mudança drástica de país e, sobretudo, dos hábitos antigos do “sol e mar da Caparica”. Foi por lá que desenvolveu as características que a afastam da imagem da “comercial tipo”. Patrícia Marques fala pelos cotovelos, questiona e está constantemente à procura das histórias que se escondem, diz, “do outro lado do espelho”. Vê para além dos números. Angaria os contratos e vai atrás das histórias dos anunciantes. “Sem essa parte social”, confessa, “não estaria tão motivada”.

Deu os primeiros no Saint-Paul e no Grão-ducado como correspondente do Contacto. “Vir parar ao jornalismo completou-me porque, como Relações Públicas da Sonae, só conhecia o lado de lá. No fundo tinha um pé dentro e o outro fora das redações porque passei nove anos a escrever comunicados de imprensa”.

Aprendi que as pessoas são mais que os cifrões. A minha curiosidade obrigou-me a perceber que sem a escrita, que sem as histórias é mais difícil comunicar ideias.

Embora quatro anos depois tenha sido convidada a integrar o departamento que capta e gere os anunciantes das páginas do único jornal em português do país onde vivem perto de 17 mil, nunca abandonou a escrita. Faz o trabalho do príncipio ao fim, de “A a Z” como prefere dizer.

“Vendo a campanha, faço o layout do anúncio e escrevo as publireportagens, envio para aprovação e, se for preciso, ainda faço entrevistas de vida nos estúdios da Latina”, relata com o estusiasmo com que aprendeu a atirar para trás das costas “a cúpula cinzenta” luxemburguesa. “O que me atrai é poder conhecer as pessoas. Estar ali e saber mais das origens do negócio, acima de tudo transpor a missão e os objetivos do cliente. Aprendi que as pessoas são mais que os cifrões. A minha curiosidade obrigou-me a perceber que sem a escrita, que sem as histórias é mais difícil comunicar ideias. Uma coisa não vive sem a outra e, apesar de acharem que eu às vezes desperdiço demasiado tempo com os anunciantes, sei que é esta humanização que os fideliza, que os impede de virar as costas ao projeto que, no fim de contas, trás os milhares de portugueses que aqui vivem para a linha da frente”, explica orgulhosa do projeto em 2020 completa 50 anos.

Foto: Anouk Antony

Em ano de aniversário do Contacto e mudança de instalações, Patrícia gostava de romper com a distância física que há entre a equipa comercial e a redação, separadas por três pisos e dezenas de departamentos. “Acho fundamental começarmos a trabalhar cada vez mais lado a lado. Se um jornalista sai em reportagem isso pode ser uma oportunidade para nós também. Bastava chegar e dizer ‘Patrícia está ali uma boa oportunidade. Este senhor tem ali um restaurante assim, uma loja assado’ e essa sinergia era óptima para procurar novas oportunidades. Vivemos dos anúncios mas não só. Era fundamental estarmos mais inseridos no Contacto para, em conjunto, conseguirmos mostrar coisas novas à nossa comunidade”, idealiza a comercial que está a formar-se em jornalismo à distância, numa universidade do Reino Unido, e semeia a boa disposição com as visitas regulares, “de três em três meses”, a Portugal e a “segunda rede de amigos” que construiu na Alemanha, em Moselle, onde vive e mantêm a “ligação imprescindível à natureza”.