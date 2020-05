A partir de 11 de maio são possíveis manifestações ou eventos no exterior, mas até 20 participantes.

Comemoração do 75° aniversário do fim da Segunda Guerra cancelada

Manuela PEREIRA

A cerimónia de comemoração do fim da Segunda Guerra Mundial na Europa foi anulada devido à crise pandémica. A celebração teria lugar a 8 de maio, na cidade do Luxemburgo, no mesmo dia em que em 1945 a Alemanha nazi rendeu-se aos Aliados.

Só a partir da próxima segunda-feira, 11 de maio, é que o governo autoriza manifestações ou eventos no exterior que reúnam até 20 participantes, no máximo, com imposição da distância social mínima de dois metros. Mas as vítimas do nazismo não serão esquecidas.

Os portugueses que lutaram para libertar o Luxemburgo dos nazis Há 75 anos começava a escrever-se o derradeiro capítulo da II Guerra Mundial. Entre os soldados norte-americanos que enfrentaram a última investida do III Reich nas Ardenas havia milhares de soldados com nomes como Botelho, Encarnação, Gomes, Santos ou Silva. Rapazes de origem portuguesa, que deram o corpo e a vida pela libertação da região – e que a História foi votando ao esquecimento. Esta é a história deles.

Apesar de não haver cerimónia, o governo e o Comité para a Memória da Segunda Guerra Mundial decidiram que serão depositadas flores em frente aos monumentos comemorativos na cidade do Luxemburgo.



