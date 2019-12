O anúncio foi confirmado pelo ministro das Finanças, Pierre Gramegna. Gasóleo e a Gasolina vão subir entre 2 a 6 centímos até 2021.

Combustíveis aumentam em 2020 mas o imposto do CO2 só entra em vigor em 2021

O anúncio foi confirmado pelo ministro das Finanças, Pierre Gramegna. Gasóleo e a Gasolina vão subir entre 2 a 6 centímos até 2021.

Além das variações dos mercados, o preço dos combustíveis no Grão-ducado vai estar ainda sujeito ao novo imposto CO2 previsto para 2021.

A notícia foi confirmada pelo ministro das Finanças em entrevista à RTL. Depois do aumento de dois cêntimos por litro nos combustíveis, em maio, Pierre Gramegna adiantou que este ano o diesel deve aumentar na ordem dos dois cêntimos, enquanto a gasolina deverá subir um cêntimo.

A grande novidade é que o governo estará a estudar uma nova taxa. O Luxemburgo tenciona reduzir as suas emissões de gases com efeito de estufa em 55% até 2030, e nesse sentido, vai implementar no prazo de um ano um novo imposto CO2 que acrescerá 5 cêntimos à fatura dos condutores do Grão-ducado.

Segundo Pierre Gramegna, a taxa significa um acréscimo entre 100 e 150 milhões de euros nos cofres do Estado. As verbas deverão ser investidas no financiamento de energias alternativas às energias fósseis e na assistência às famílias.