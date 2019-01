Quem apanha o comboio todos os dias vai ser afetado por mudanças nas linhas. A Sociedade Nacional dos Caminhos de Ferro Luxemburgueses (CFL, na sigla em francês) anunciou este fim de semana as interrupções que vão ser feitas na rede ferroviária, em 2019, devido a obras.

Comboios. Veja quais as linhas que vão ser interrompidas este ano

Quem apanha o comboio todos os dias vai ser afetado por mudanças nas linhas. A Sociedade Nacional dos Caminhos de Ferro Luxemburgueses (CFL, na sigla em francês) anunciou este fim de semana as interrupções que vão ser feitas na rede ferroviária, em 2019, devido a obras.

Depois de uma interrupção de seis semanas na circulação de comboios entre Bettembourg e Luxemburgo, no verão passado, a CFL divulgou agora quais as linhas que vão ser interrompidas em 2019:

Linha 10 (para Liège)

Linha 50 (para Arlon)

Linha 30 (para Trier)

Linha 70 (para Virton)

Linha 60 (para Esch-sur-Alzette)

Linha 90 (para Metz)

Embora a maior parte dos trabalhos seja realizada durante o fim de semana, aqueles que durarem mais tempo podem afetar também os dias de semana. Veja o gráfico:





Assim que os trabalhos as linhas começarem, vão ser disponibilizados meios alternativos como autocarros que irão garantir os novos trajetos. Mesmo assim, a CFL recomenda que as pessoas saiam "um pouco antes", para "evitar possíveis atrasos". Em relação à pausa de verão para a linha que circula entre Luxemburgo e Metz, a CFL sublinha que este ano "o tempo necessário para o encerramento deste troço será limitado a uma semana em julho e apenas uma semana em agosto", afirmando ser um período mais curto do que em 2018.

"Os autocarros de substituição vão seguir pela A3 novamente, por questões organizacionais entre as CFLs e os vários provedores de serviços de autocarro", explica o Departamento de Comunicação da CFL, acrescentando que a partida será sempre da estação do Luxemburgo.

