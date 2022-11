Desde esta segunda-feira que os comboios de Thionville ou Metz para o Luxemburgo passam a partir mais cedo, circulam mais lentamente e chegam mais tarde ao destino.

Comboios. Ligações entre Luxemburgo e França continuam com perturbações

Depois das obras de ampliação das linhas ferroviárias do Luxemburgo que causaram transtornos aos milhares de passageiros, agora é a vez dos trabalhos de modernização dos caminhos de ferro franceses gerarem perturbações nas viagens dos comboios TER entre Metz-Hagondange-Thionville-Luxembourgo.



De acordo com os caminhos de ferro franceses estas obras obrigam a que os comboios circulem mais lentamente, pelo que os horários de partidas e chegadas do lado francês, de Metz e Thionvile estão ligeiramente alterados.

Desde esta segunda-feira, dia 7 de novembro e até, pelo menos, ao próximo dia 20, os comboios partem até seis minutos mais cedo, das estações de Metz e Thionville, em direção ao Luxemburgo, e no regresso a casa, em França, chegam ao destino até dez minutos mais tarde.

O Paperjam analisou as alterações e publica alguns exemplos das mudanças nos horários destas ligações dos passageiros transfronteiriços franceses. Por exemplo, o comboio que costuma partir de Metz às 7h46, passa a partir às 7h42 (quatro minutos mais cedo) para chegar ao Luxemburgo às 8h45. Da mesma fora, o comboio que costuma partir às 8h18 de Thionville passa a partir sete minutos mais cedo, às 8h11.

Quem costuma chegar ao Luxemburgo às 8h52, tem agora de estar na estação mais cedo para partir às 7h58 de Metz (cinco minutos mais cedo), em vez das habituais 8h03, enquanto na estação de Thioville terá de embarcar às 8h21 (seis minutos mais cedo), em vez da partida às 8h27.

Regresso a casa

No regresso a casa, do Luxemburgo para França, a viagem é ainda mais lenta. Quem parte às 18h09 do Luxemburgo chegará a Thionville às 18h42 (nove minutos mais tarde) e a Metz às 19h05 (oito minutos de atraso.

Outro exemplo do Paperjam: o comboio que parte do Luxemburgo às 18h16 demorará mais 11 minutos de viagem até Thionville, chegando às 18h52 e mais 13 minutos a chegar a Metz, pelas 19h21.

No seu site, os caminhos de ferro franceses informam que todos os comboios TER, entre as 9h00 e as 16h00 têm a sua partida e chegada em Bettembourg. Até 20 novembro, de segunda a sexta-feira o trajeto entre Luxemburgo e Bettembourg faz-se pelos comboios CFL da linha 60, e ao fim-de-semana não haverá comboios, sendo estes substituídos por autocarros.

Consulte no site do SNCF os novos horários dos comboios do TER Grand Est de 7 novembro a 20 novembro (clique aqui)

