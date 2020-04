Ministro dos Negócios Estrangeiros e Assuntos Europeus participou na reunião da NATO , esta quinta-feira, onde lembrou que lutar contra a pandemia e manter Estado de direito são atos "complementares" e classificou de "difícil, mas útil" o diálogo com a Rússia.

Combate à covid-19 não pode "permitir quaisquer recuos" nos valores democráticos

Ministro dos Negócios Estrangeiros e Assuntos Europeus participou na reunião da NATO , esta quinta-feira, onde lembrou que lutar contra a pandemia e manter Estado de direito são atos "complementares" e classificou de "difícil, mas útil" o diálogo com a Rússia.

As implicações da crise da covid-19 na segurança dos países foram o tema da reunião dos Ministros dos Negócios Estrangeiros da NATO, que se realizou esta quinta-feira, 2 de abril, por videoconferência, e que contou com a participação do ministro dos Negócios Estrangeiros e Assuntos Europeus luxemburguês, Jean Asselborn.

Na reunião ministerial, presidida pelo Secretário-Geral da NATO Jens Stoltenberg, o ministro começou a sua intervenção por sublinhar os efeitos que a pandemia já começou a causar nas economias dos países, mas alertou que as dificuldades não podem significar um recuo dos valores democráticos, salientando que "a luta contra a pandemia e a preservação do Estado de direito são complementares e não contraditórias".

"A comunidade internacional deve unir-se para superar a crise causada pela pandemia da covid-19 e os seus efeitos devastadores nas nossas economias e segurança", referiu, acrescentando que é preciso "defender os nossos valores - incluindo a democracia, os direitos humanos e o Estado de direito - e não permitir quaisquer recuos".

A luta contra a covid-19 levou o chefe da diplomacia luxemburguesa a agradecer também às agências da NATO, como o Quartel-General Supremo das Potências Aliadas na Europa (SHAPE) e à Agência de Apoio e Aquisições da NATO (NSPA) pelo "apoio prestado ao Luxemburgo", ao fornecerem "tendas hospitalares no terreno para aumentar a capacidade dos hospitais luxemburgueses".

O Ministro apelou ainda aos Aliados para que "continuem a promover o controlo do armamento, o desarmamento e a não-proliferação" e manifestou o seu apoio a uma prorrogação do Novo Tratado START, para lá de 2021, bem como a preservação do Tratado Internacional de Céu Aberto.



Referindo-se ao apoio da Aliança Atlântica a países como o Afeganistão e ao Iraque, defendeu ser imperativo "preservar as realizações dos últimos anos e garantir a segurança das suas populações para além da crise actual".



Diálogo com a Rússia é "difícil, mas útil"

Jean Asselborn abordou também o diálogo entre a NATO e a Rússia, reafirmando a vantagem de uma dupla abordagem.

"O diálogo com a Rússia é um exercício muito difícil, mas é útil", disse, citado pelo comunicado publicado no site do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Assuntos Europeus.

A desinformação, a propaganda e as ameaças cibernéticas, agravada em tempos de pandemia, foram outros dos temas a merecer um pedido de reforço, por parte do ministro, para uma cooperação entre instituições ainda maior.



A reunião ministerial desta quarta-feira foi a primeira a reunir 30 Estados-Membros, depois da adesão da Macedónia do Norte à Aliança Atlântica, no passado dia 28 de março.

