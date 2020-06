As comunas do Luxemburgo registam perdas de receitas no valor de 420 milhões de euros devido à crise pandémica e pedem, por isso, apoios ao Governo.

Com perdas de 420 milhões, comunas pedem apoio do Estado

As comunas do Luxemburgo registam perdas de receitas no valor de 420 milhões de euros devido à crise pandémica e pedem, por isso, apoios ao Governo.

De acordo com o sindicato das comunas luxemburguesas (Syvicol), as perdas devem-se a uma diminuição de 17,4% do montante disponível no fundo global de dotação comunal e a menos 24,8% do rendimento proveniente do imposto comercial. Uma situação "grave", segundo o presidente da Syvicol, Emile Eicher.

Os representantes das 102 comunas do país estiveram reunidos no início da semana para discutir as finanças comunais e, segundo o relatório divulgado ontem, a perda de receitas no contexto da pandemia é apenas uma "previsão atual", já que o futuro continua incerto para os autarcas.

Deixando antever uma segunda vaga da pandemia para outono e como forma de apoiar, principalmente as comunas mais pequenas, Emile Eicher defende que a "única saída é o apoio financeiro geral do Estado", através, por exemplo, do aumento do limite das subvenções estatais.

Se as comunas mais desenvolvidas têm ainda alguma margem de manobra para investimentos, as mais pequenas, como Bourscheid ou Rosport, defendem que a obtenção de empréstimos adicionais "não é uma boa solução", dadas as obrigações de reembolso e à sobrecarga financeira.

Outra questão levantada na reunião é "a complexidade dos procedimentos de autorização de certos ministérios, que acaba por travar o investimento das comunas e das empresas locais e regionais, defenderam a burgomestre da capital, Lydie Polfer, e o vice-presidente do sindicato, Guy Wester.

A Syvicol vai solicitar uma reunião com o primeiro-ministro, Xavier Bettel, e os ministros em causa para expor as preocupações das comunas sobre esta matéria e sobre a distribuição de custos entre o Estado e as autarquias para equipamentos escolares.

Entre outras medidas, as comunas aprovaram ainda uma resolução contra o projeto do Governo belga, que prevê construir um aterro de resíduos nucleares junto à fronteira luxemburguesa.



