Henrique DE BURGO

O Ministério da Educação volta a lembrar que, com o bom tempo, as janelas das salas de aula podem ser abertas para ventilar o ar. De acordo com uma resposta parlamentar do ministro da tutela, Claude Meisch, "enquanto as condições meteorológicas o permitirem, as janelas podem ser entreabertas".

Ao contrário do tempo frio, em que o Ministério da Educação desaconselha a abertura das janelas para não prejudicar a saúde dos alunos e professores, Claude Meisch refere na sua resposta ao deputado Marc Goergen, do Partido Pirata, que "as portas das salas de aula também podem ser abertas para arejar".

Confrontado com casos de professores que não conseguem abrir as janelas para ventilar o ar por não terem acesso às chaves, Claude Meisch diz que desconhece esses casos, mas que o seu ministério está preparado para os resolver. Quanto aos dispositivos de medição de dióxido de carbono (CO2) instalados nas salas de aula do país, o ministro garante têm sido úteis para controlar a ventilação.



