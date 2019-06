Desde que entrou em vigor, em janeiro de 2016, são poucos os casos sancionados, até porque é necessário que o infrator seja apanhado "em flagrante delito", apontou fonte da Polícia grã-ducal ao Contacto.

Com menos de 50 multas por ano, "lei das beatas" é pouco aplicada no Luxemburgo

Desde que entrou em vigor, em janeiro de 2016, são poucos os casos sancionados, até porque é necessário que o infrator seja apanhado "em flagrante delito", apontou fonte da Polícia grã-ducal ao Contacto.

O Luxemburgo tem desde janeiro de 2016 uma lei que pune quem deitar beatas para o chão, à semelhança do projeto de lei do PAN aprovado na semana passada em Portugal. No Grão-Ducado, além de sancionar os fumadores que deitem os cigarros na via pública, a lei pune igualmente aqueles que deitem para o chão papéis ou pastilha elástica. Para todos, a multa é a mesma: 49 euros.

Apesar disso, são poucos os casos sancionados, até porque é necessário que o infrator seja apanhado "em flagrante delito", apontou fonte da Polícia ao Contacto. Desde que a lei entrou em vigor, em janeiro de 2016, foram autuadas apenas 143 pessoas, ao abrigo desta disposição, segundo a mesma fonte. A Polícia grã-ducal precisa no entanto que a contagem inclui também multas por deitar pastilha elástica ou papéis para o chão. "Não é possível saber ao certo quantas multas são por causa de beatas", explicou a mesma fonte.

A contagem inclui todas as contravenções ao abrigo do artigo 42° da lei que sanciona o despejo de lixo não perigoso para o chão, e inclui todas as multas desde o início de 2016 até esta semana. Contas feitas, foram pouco mais de 40 multas por ano, o equivalente a dois maços de cigarros anuais - sem se saber sequer o número das que se aplicam apenas a esta infração.

Em Portugal, a Assembleia da República aprovou na sexta-feira o projeto de lei do PAN sobre as beatas de cigarros, que prevê a existência de cinzeiros em estabelecimentos e coimas elevadas para quem as deitar para o chão. O diploma apresentado pelo deputado único do PAN proíbe “o descarte” das beatas para a via pública e prevê que o Governo promova ações de sensibilização para esta questão, tanto para os cidadãos como para os responsáveis por estabelecimentos comerciais, que ficam obrigados a dispor de cinzeiros. O não cumprimento destes pressupostos levará uma contraordenação ambiental leve ou muito grave e à aplicação de coimas elevadas.



O documento baixou agora à Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação.