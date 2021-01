O festival automóvel do Luxemburgo (Autofestival) faz uma pausa forçada este domingo.

Com lojas encerradas não há Autofestival este domingo

Henrique DE BURGO

Em causa está o encerramento das lojas aos domingos, decretado pelo Governo para os dias 24 e 31 de janeiro e 7 e 14 de fevereiro.

Devido à pandemia, o ministro das Classes Médias, Lex Delles, decidiu retirar a autorização da abertura das lojas nestes dias, afetando não só o período de saldos de inverno (de 20 de janeiro a 17 de fevereiro), como o Autofestival (de 25 janeiro a 13 de fevereiro).

Esta medida tem como objetivo "limitar as saídas não essenciais" aos domingos e evitar aglomerações nas lojas e grandes superfícies comerciais. Nesse sentido, a Federação dos Garagistas do Luxemburgo optou por organizar a 57ª edição do Autofestival com mais dos que os habituais dez dias para evitar uma grande concentração de clientes nos concessionários.



