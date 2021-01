Os dados móveis da operadora Tango registaram um aumento de 27% durante as festas de fim de ano face a igual período do passado, sobretudo devido às medidas restritivas ligadas à covid-19 que estão a impossibilitar os encontros familiares como nos anos anteriores.

Com famílias separadas, dados móveis da Tango aumentam 27% no fim de ano

Henrique DE BURGO Os dados móveis da operadora Tango registaram um aumento de 27% durante as festas de fim de ano face a igual período do passado, sobretudo devido às medidas restritivas ligadas à covid-19 que estão a impossibilitar os encontros familiares como nos anos anteriores.

A Tango, que opera no Luxemburgo com a marca Proximus, refere em comunicado que com tantas famílias e amigos sem poder estar juntos, o aumento das comunicações móveis foi ainda mais acentuado do que nos anos anteriores (+24% na transição de 2019 para 2020 e +8% entre 2018 e 2019).

Durante as festas de fim de ano, os clientes da operadora foram assim obrigados a recorrer mais às chamadas, SMS e mensagens em plataformas como Skype e Zoom ou aplicativos como WhatsApp e Facebook.

Quanto aos dados de consumo através de roaming, este ano representam apenas 17% do consumo total, enquanto no ano passado foi de 26%.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.