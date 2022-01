A ministra da Saúde, Paulette Lenert assume hoje em entrevista ao L'Essentiel a dificuldade do rastreamento dos contactos covid-19 e admite que a vacinação obrigatória é um assunto “complicado”.

Vaga Omicron

“Com 2000 casos por dia o rastreamento de contactos é incontrolável”

O Luxemburgo registou 1.932 novas infeções por covid-19 na quinta-feira. Um número elevado demais para que as equipas de rastreamento de contactos de risco possam identificar e seguir todas as pessoas que estiveram próximas dos casos positivos. Isso mesmo, diz a ministra da Saúde, Paulette Lenert, numa entrevista ao L'essenciel publicada hoje.



“Claramente, quando se excede os 1.500 ou 2.000 casos por dia, torna-se incontrolável” o rastreamento dos contactos, alerta a governante lembrando que existem milhares de chamadas telefónicas que têm de ser feitas”.

Paulette Lenert lembra que o Luxemburgo foi um “país pioneiro na eliminação da quarentena para pessoas vacinadas, o que é um alívio”. Por outro lado, atualmente, está também a funcionar a autodeclaração o que também ajuda a minorar o problema de rastreamento.

Só que ainda é cedo para saber o verdadeiro perigo que esta variante representa e o efeito da vaga de infeções ao nível hospitalar. “Ainda temos que esperar uma boa semana para ver o que a nova variante representa ao nível das hospitalizações”, frisa a ministra. Para já, e tomando como exemplo o caso da Dinamarca e Holanda, a maior contagiosidade da Omicron ainda não causou uma “explosão ao nível dos hospitais”, mas os especialistas avisam que ainda é cedo” para tais análises ou previsões.

Vacinação obrigatória: "complicado"

A entrevista de Lenert ao L'Essentiel é publicada no dia em que a vacinação obrigatória começa a ser discutida no país, sendo o tema central do Conselho de Ministros desta sexta-feira. E este é um debate “complicado”, sabe a ministra. “Como jurista, sei que nos deparamos com questões delicadas. Não basta decretar a obrigação, é necessário definir o que isso significa para o indivíduo ao nível do seu trabalho, do seu lazer, das sanções, etc.”. Além de que em cima da mesa está ainda a discussão se a obrigatoriedade vacinal será generalizada à população ou sectorial, para determinados setores, ou profissões.

Mas este é um debate que para Paulette Lenert é “normal” que aconteça. Afinal, passámos dois anos em pandemia e com uma parcela da população que ainda não está vacinada”.

