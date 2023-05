Trânsito foi desviado para Walferdingen.

Colisão na A7 faz quatro feridos

As autoridades grã-ducais registaram, na manhã desta quinta-feira, uma colisão entre três veículos na autoestrada A7, entre Waldhof e Grunewald, em direção ao Luxemburgo.

Do acidente resultaram quatro feridos, que foram assistidos por ambulâncias de Lintgen, Mertert, Nordstad e Luxembourgo.

No local estiveram ainda seis viaturas dos bombeiros a prestar assistência, de acordo com o boletim diário do Corpo Grão-Ducal de Incêndio e Socorro (CGDIS).

A polícia luxemburguesa indica ainda que, durante o trabalho de limpeza da via, a autoestrada esteve fechada e o trânsito foi desviado para Walferdingen.

