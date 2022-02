A vítima mortal circulava em contramão.

Circulação

Colisão frontal na A4 provoca um morto

Madalena QUEIRÓS A vítima mortal circulava em contramão.

A noite tornou-se dramática após um violento acidente na A4 que provocou uma vítima mortar. Por volta das 2 da manhã da noite passada, a polícia foi informada de um veículo que viajava em contramão nas faixas de rodagem em direcção ao Luxemburgo. Perto de Leudelange, o condutor acabou infelizmente por causar uma colisão com um carro em sentido contrário. De acordo com o relatório da polícia, o veículo em que seguia pegou fogo após o acidente. O condutor estava morto quando os serviços de emergência chegaram. No outro veículo, que capotou, uma pessoa ficou ferida e teve que ser retirada pelo serviço de bombeiros. Neste momento está hospitalizada. Um terceiro veículo foi danificado pelos escombros do acidente, mas o condutor ficou ileso.

Outros acidentes ocorreram na sexta-feira à noite. Uma pessoa ficou ferida perto de Echternach por volta das 17h35 horas. Pouco antes da meia-noite, um carro esteve envolvido num acidente na CR345 entre Oberfeulen e Mertzig. Três pessoas ficaram feridas e foram atendidas pelos serviços de emergência no norte do país.



