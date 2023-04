Várias unidades de socorro foram mobilizadas.

Acidentes

Colisão entre três viaturas fez seis feridos no domingo à tarde

Redação Várias unidades de socorro foram mobilizadas.

Um acidente envolvendo três viaturas este domingo ao final da tarde fez seis feridos.

Segundo o boletim do Corpo Grão-Ducal de Incêndio e Socorro (CGDIS), o embate deu-se por volta das 17h50, na RN14 entre Medernach e Larochette.

Corporações de vários locais foram mobilizadas para o local, incluindo ambulâncias de Lintgen, Echternach, Larochette, Ermsdorf e Medernach. Um veículo dos SAMU (emergência médica) também esteve no local.

Não são divulgados mais pormenores sobre o estado de saúde das vítimas.

Ainda segundo o relatório do CGDIS, pouco antes deste acidente, às 17h26, um motard caiu na estrada CR178 entre Limpach e Reckange-sur-Mess. As corporações de Sanem-Differdange, Mondercange e Dippach foram mobilizadas para o local do incidente.

