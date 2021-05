Segundo o serviço de emergência os ferimentos não foram graves.

Colisão de dois carros provoca seis feridos

Segundo o serviço de emergência os ferimentos não foram graves.

Durante a noite desta sexta-feira, seis pessoas sofreram ferimentos na sequência de uma colisão entre dois carros em Differdange.

De acordo com os serviços de emergência, citados pela RTL, duas ambulâncias e um veículo dos bombeiros foram enviados para o local . Um relatório publicado na manhã de sábado afirma que ninguém sofreu ferimentos graves.

Vulcão provoca a fuga de milhares de pessoas em região do Congo O vulcão Nyiragongo entrou em erupção no sábado à noite, levando o governo congolês a ordenar a evacuação da cidade, cujos habitantes fugiram, nomeadamente para o Ruanda.

Outro acidente, que ocorreu horas antes, no mesmo dia, deixou duas pessoas feridas com uma pessoa a sofrer ferimentos graves. Os serviços de emergência declararam que dois motociclos e um carro estavam envolvidos no acidente que ocorreu entre Gaichel e Hobscheid por volta das 18.30 horas. Um médico de emergência e duas ambulâncias foram enviadas ao local.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.