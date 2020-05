Segundo as autoridades o acidente provocou quatro feridos ligeiros.

Colisão de camião e autocarro junto à Gare do Luxemburgo

Um camião e um autocarro colidiram esta quinta-feira, por volta das 10.12 da manhã, na zona da Gare-Central, segundo informou comunicado do 112-Info . Desse acidente resultaram quatro feridos ligeiros.



Uma fotografia mostra vários veículos dos bombeiros no local. Um leitor do L'essentiel reportou que um motorista que estava por perto do local do acidente garantiu que o semáforo estava verde para o camião.

"A camioneta parece ter batido com força na frente do autocarro, onde o motorista se encontra", relata uma testemunha ao jornal. De acordo com os primeiros elementos recolhidos pela polícia no local, o acidente deixou quatro feridos ligeiros.

