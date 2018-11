Organização relembra propostas ao novo Governo e pretende melhorias em diversas áreas.

Coletivo Refugiados quer acesso mais fácil ao mercado de trabalho

O Coletivo Refugiados relembrou propostas ao próximo Governo que ainda se encontra em fase de negociações. Entre as ideias recuperadas estão questões como “o reforço da simplificação no acesso ao mercado de trabalho, a defesa dos menores não acompanhados e o interesse superior das crianças”.

No primeiro caso, as várias instituições que compõem a organização pretendem que seja feito “um diagnóstico individualizado a quem pede proteção internacional para que sejam identificadas com rapidez as suas competências e necessidades”. Entre outras medidas de abertura e simplifcação da entrada no mercado de trabalho está a possibilidade de esta se processar num prazo inferior a seis meses e dispensar a renovação da respetiva documentação.

Na segunda situação, a organização sugere que se “precise na lei de 18 de dezembro de 2015, relativa à proteção internacional, as missões do administrador e do tutor que ficam encarregados de assistir e representar os menores não acompanhados”, além de “tornar efetiva a obrigatoriedade de designação de um tutor para todos os menores não acompanhados com pedido de proteção internacional”. Disponibilizar meios adequados ao tutor, “levar em conta a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia e precisar na lei a composição e o funcionamento da equipa pluridisciplinar que avalia o interesse superior das crianças” são outras propostas neste âmbito.

Nos casos da designada retenção administrativa, o Coletivo opõe-se “de forma categórica a que isso aconteça às crianças e, em particular, aos menores não acompanhados”, exigindo que sejam adotadas “alternativas com caráter menos coercivo”. Além disso, reitera-se a oposição à existência da Structure d’Hébèrgement d’Urgence du Kirchberg ou SHUK e à “restrição dos direitos de defesa das pessoas retidas pelas instâncias administrativas”.

No domínio da escolaridade, salienta-se que é fundamental evitar o isolamento das turmas de acolhimento, pedindo-se ainda a integração dos alunos em “turmas regulares num prazo não superior a um ano após a entrada nas escolas”. Quanto aos beneficiários de proteção internacional que cheguem “através de programas de reinstalação no Luxemburgo”, devem ser “integrados nas turmas regulares tal como todas as crianças migrantes acabadas de chegar ao território luxemburguês”.

A entidade dirige ainda um apelo “aos partidos da coligação para que integrem no programa de Governo o reforço dos efetivos da Direção de Imigração, cuidando da estabilidade destes postos de trabalho, mas também da formação dos respetivos funcionários em diferentes domínios como a interculturalidade, a deteção de vulnerabilidades, as necessidades dos menores, entre outros”.

Aumento de verbas

O Coletivo recupera a necessidade de continuação dos “esforços do programa de reinstalação, a revisão da legislação no capítulo do reagrupamento familiar e o desenvolvimento de novas vias de acesso legal como vistos humanitários”. Noutra área, é indicado o “caráter indispensável do enquadramento profissional em todas as estruturas de acolhimento para quem pede proteção internacional” ou a necessidade de “aumentar as verbas mensais entregues” a quem se encontra nesta situação.

Para o Coletivo, “é indispensável que o novo Governo apoie o clima favorável ao acolhimento de refugiados pela sociedade luxemburguesa”. A entidade recomenda que não haja cedências “ao ódio e à xenofobia, sempre presentes em discursos populistas”, assegurando que “este tipo de debate, baseado na insegurança e no receio do estrangeiro, se torne anedótico no país”. Neste sentido, o Coletivo aconselha “um programa ambicioso que favoreça a coesão social e a integração de todos”.



