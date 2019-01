A polícia está de prevenção para responder a uma convocatória dos coletes amarelos num conhecido bairro da capital luxemburguesa para protestarem contra a "evasão fiscal".

Coletes amarelos convocam "passeio" para segunda-feira em Kirchberg

Segundo informações dadas pela polícia, ao Wort, esta confirmou a existência de uma convocatória dos coletes amarelos, a circular nas redes sociais, e que marca uma concentração no Luxemburgo na próxima segunda-feira.



Apesar dos autores do apelo à manifestação dizerem que todas as leis do Grão-Ducado devem ser respeitadas, as autoridades veem com algum receio esta possibilidade.



No entanto, a polícia confiou ao Luxemburger Wort que faria tudo para que a existir essa concentração, ela se desenrolasse pacificamente.



As autoridades entraram em contacto com o responsável por essa iniciativa, que se propõe passear no quarteirão dos escritórios europeus em Kirchberg, sublinhando que tudo deve ser feito com calma e sem violência.



No apelo explica-se que este "passeio" dever ser feito na zona dos negócios do Luxemburgo onde se encontraria o "epicentro da otimização da fraude e da evasão fiscal", qualificados de roubo pelo o autor do apelo dos coletes amarelos.