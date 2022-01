Organismo justifica recomendação com os tempos de espera para testes PCR e redução do isolamento para pessoas vacinadas.

Colégio Médico reivindica autotestes gratuitos para a população

Henrique DE BURGO

O Colégio Médico pede no seu parecer sobre a nova lei covid que os autotestes rápidos sejam novamente distribuídos à população o mais rapidamente possível e de forma gratuita.

Com os tempos de espera a alongar-se para realizar um teste PCR num laboratório, o organismo sublinha que seria importante a população ter novamente acesso aos autotestes.

A medida proposta pelo Governo que reduz o tempo de isolamento de 10 para 6 dias para as pessoas vacinadas também é um argumento para essa distribuição, até porque a pessoa infetada deverá realizar um autoteste no quinto e sexto dia, com resultado negativo, para poder sair do isolamento.



