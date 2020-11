O morador foi levado para o hospital por ter inalado muito fumo. As chamas tomaram conta do segundo andar e colocaram em perigo o telhado.

Colchão pega fogo e incendeia a casa em Uebersyren

Redação

O único residente de uma casa em Uebersyren, na comuna de Schuttrange, não ganhou para o susto este domingo. Pelas 11h00 da manhã um colchão pegou fogo e as chamas rapidamente se espalharam pelo segundo andar da casa que ficou em perigo, de acordo com as informações do Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS). O residente foi levado para o hospital por ter inalado muito fumo.

A rápida intervenção dos bombeiros impediu o pior desfecho do incêndio. Já no local, os bombeiros perceberam que a situação era preocupante e que as chamas que tinham dominado o andar superior podiam chegar ao telhado. A equipa do CGDIS conseguiu travar a progressão das labaredas e apagar o fogo.

Para já não foi comunicado a origem do fogo no colchão.





