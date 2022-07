Um voo atrasado é uma das mais aborrecidas experiências do mundo. Mas também é capaz de nos ajudar a restaurar alguma esperança na humanidade.

Opinião Luxemburgo 3 min.

A fava

Coisas que acontecem quando perdemos um avião

Ricardo J. RODRIGUES Um voo atrasado é uma das mais aborrecidas experiências do mundo. Mas também é capaz de nos ajudar a restaurar alguma esperança na humanidade.

Na última semana havemos de ter sido milhares. Refiro-me a pessoas que ficaram em terra por causa de voos cancelados, pessoas que dormiram em aeroportos graças a voos adiados, ou simplesmente ficaram presas em salas apinhadas de gente e pobres em ventilação. Numa situação como a que aconteceu este fim de semana, em que os dedos das mãos não chegavam para contar as perturbações, um aeroporto torna-se o lugar mais desagradável do mundo. Como a sala de espera de um hospital, mais ou menos.

Desta vez tive um misto de sorte e azar. Fui passar o fim de semana a Lisboa e, no voo de regresso de segunda feira, a hora de embarque chegou sem que os painéis avisassem qualquer porta. Nem sequer foi anunciado atraso nos mostradores, o que é uma coisa bastante irritante. Eu e mais umas dezenas de passageiros ficámos ali à espera de coisa nenhuma, sem que ninguém esclarecesse nada, a sentirmo-nos carne para canhão no congestionado espaço aéreo.

Mas, de certa forma, a fortuna sorriu-nos, porque duas horas depois os altifalantes anunciaram que afinal haveria viagem para o Luxemburgo. Cansados e com atraso, conseguimos todos embarcar e voltar a casa. No meu caso, ainda tive outra sorte: uma amiga vir buscar-me ao aeroporto. É que a aterragem no Findel aconteceu já o relógio passava bem das dez das noite. E a realidade já me mostrou várias vezes que chegar a casa de transportes públicos em noite de segunda feira é sucesso improvável.

Para ser absolutamente sincero, às vezes perder um voo pode ser uma benção. Aconteceu-me em fevereiro deste ano, quando fui em reportagem ao Brasil. O voo que apanhei de Belo Horizonte para São Paulo teve de voltar para trás, por causa de uma tempestade que se tinha abatido sobre a maior metrópole do hemisfério sul. Devido a isso, perdi o voo de ligação a Frankfurt, que me traria depois a casa, e então fui obrigado a passar 20 horas extra na América Latina. Três dos melhores amigos que tenho na vida moram precisamente em São Paulo. Assim que soube do constrangimento liguei-lhes – e acabámos por passar todo esse tempo juntos a matar saudades. Foi a melhor vez que perdi um avião na vida.

Mas tenho consciência que raramente isto acontece. Perder um voo é normalmente um atraso na nossa vida. Pode significar que chegamos atrasados a umas férias, perdemos o casamento de um amigo ou, como já aconteceu a alguém de quem gosto muito, falhar o funeral de um ente querido. O que é certo é que é inevitavelmente uma chatice, em que acrescentamos nervosismo e ansiedade às nossas vidas por motivos que nos são totalmente alheios.

No entanto, há algo que acontece num aeroporto quando o avião não vem – e eu vi isso acontecer na segunda feira. Entre os passageiros de um voo perdido forma-se um certo elo de solidariedade em que as pessoas começam a desabafar, informar os outros daquilo que sabem sobre a situação, acalmar os que estão mais nervosos com o imprevisto. Aconteceu nesta segunda, com um rapaz que se sentara ao meu lado e me ia dizendo as atualização que um aplicativo do telefone lhe ia fornecendo. Quando finalmente entrei no avião, dei por mim a pensar que um voo atrasado é uma das mais aborrecidas experiências do mundo. Mas também é capaz de nos ajudar a restaurar alguma esperança na humanidade. E isso não é coisa pouca.

(Grandre Repórter)

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.