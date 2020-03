A dona do Correio da Manhã não conseguiu completar o aumento de capital para fechar o negócio por causa da instabilidade dos mercados. A operação ficou sem efeito.

Cofina desiste da compra da TVI e a culpa é do coronavírus

Uma semana depois de Constança Cunha e Sá ter abandonado o canal de Queluz "por uma questão de dignidade mental e higiene", antecipando a entrada da dona da CM TV na TVI, a Cofina deu o dito por não dito e desistiu da compra da Media Capital. O aumento de capital necessário para financiar a compra falhou por causa das "condições de mercado".

Passava pouco da meia-noite, quando o grupo de Paulo Fernandes comunicou que "terminado o período da oferta pública de subscrição de 188.888.889 novas acções ordinárias, escriturais e nominativas, sem valor nominal, e estando em fase de finalização o apuramento dos respectivos resultados, é desde já possível concluir que o número de acções subscritas não atinge o total de acções objecto da oferta pública".

Quer isto dizer, que o negócio anunciado em setembro não se realiza. Na nota que fez chegar à Comissão do Mercado de Valores imobiliários (CMVM), o grupo acrescenta que "tendo especialmente em consideração a recente e significativa deterioração das condições de mercado, a Cofina entendeu não estarem reunidas condições para o lançamento de uma oferta particular para colocação das acções sobrantes, cuja possibilidade se encontrava prevista no prospecto da oferta pública de subscrição" e que a operação "fica sem efeito.

Cofina afunda 13%

A desistência afundou a dona do Correio da Manhã na bolsa. Até às 9h e por ordem da CMVM os títulos estiveram suspensos, mas no regresso às negociações as ações da Cofina afundaram. A Media Capital ainda não negociou. O grupo liderado por Paulo Fernandes viu as ações cairem 13,51% para os 35,20 cêntimos.

A queda traduz o fracasso da empresa em realizar o aumento de capital de 85 milhões de euros a que se tinha proposto no âmbito da operação de compra da Media Capital que em dezembro tinha sido revista em baixa por 170 milhões de euros.