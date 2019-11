Numa semana, as autoridades surpreenderam uma dezena de traficantes entre a cidade do Luxemburgo e Esch-sur-Alzette.

Cocaína. Dez traficantes tirados de circulação

Na semana passada, as autoridades luxemburguesas lançaram uma autêntica caça aos traficantes de cocaína. Só entre 28 de outubro e 5 de novembro, 10 pessoas foram identificadas e detidas para averiguação.

O Le Quotidien destaca três casos. Dois aconteceram nas imediações da Gare, outro em Esch-sur-Alzette.

Na sexta-feira, 29 de outubro, as autoridades abordaram um homem junto à estação da capital. Com os maxilares cerrados e visivelmente perturbado manteve-se em silêncio. Numa revista rápida, a polícia encontrou dois telemóveis e dinheiro. Já na esquadra o suspeito foi sujeito a uma tomografia que confirmou o primeiro diagnóstico da brigada de intervenção: o homem tinha engolido 16 sacos de cocaína.

No mesmo dia e no mesmo bairro, uma mulher foi apanhada em flagrante delito. Além dos dois sacos que vendeu, tinha mais sete na mala. O dinheiro e os três telemóveis também foram apreendidos. O Le Quotidien acrescenta que a mulher foi sujeita a uma busca domiciliárias. Além de uma soma significativa de dinheiro, a polícia apreendeu outros 10 sacos com a mesma droga.

A 3o de outubro há outro caso que salta à vista. A polícia imobilizou outro homem em Esch mediante a sua agressividade e dos maxilares cerrados. Tal como o primeiro recusou-se a falar. Levado para a esquadra, o homem que já tinha sido deportado em 2017 por tráfico de droga foi sujeito a exames médicos que não detetaram nada. Foi entregue ao serviço de polícia para estrangeiros não por ter droga consigo mas por não ter documentos.