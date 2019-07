A Caixa Nacional de Saúde (CNS) teve um excedente orçamental de 132 milhões de euros em 2018.

CNS. Situação financeira positiva apesar do aumento da despesa

Susy TEIXEIRA MARTINS A Caixa Nacional de Saúde (CNS) teve um excedente orçamental de 132 milhões de euros em 2018.

Segundo dados revelados pela CNS, a receita ascendeu a 3.008 milhões de euros e a despesa a 2.876 milhões, o que se traduz num excedente orçamental de 132 milhões.

Este excedente implicou, o ano passado, um aumento da reserva global da Caixa Nacional de Saúde de 870 milhões de euros, ou seja, 30,2% do montante anual da despesa corrente.

Por outro lado, 82% dos cuidados médicos foram prestados no Luxemburgo e 18% no estrangeiro, essencialmente para utentes que não vivem no Luxemburgo.

Em comparação com o ano anterior, constatamos um aumento de 8,6% nos tratamentos no país e um crescimento de 5,6% nos cuidados de saúde prestados no estrangeiro.

Além disso, os subsídios pagos nos casos de doença longa registaram um aumento de 12,3%.

De referir, ainda, que os subsídios de maternidade, ou de baixa médica representam cerca de 90% do total.

A CNS sublinha, ainda, no seu balanço que a situação financeira é positiva, apesar do crescimento da despesa.