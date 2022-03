Quanto aos cheques de reembolsos superiores a 100 euros, Claude Haagen garante que vão poder continuar a ser levantados nos correios.

Saúde

CNS. Reembolsos de faturas médicas com seis semanas de atraso

Henrique DE BURGO

Apesar da promessa do Ministério da Segurança Social, em maio de 2021, para acabar com os atrasos nos reembolsos da Caixa Nacional de Saúde (CNS), os pacientes continuam à espera do pagamento das faturas médicas.

O novo ministro da tutela, Claude Haagen, confirmou numa resposta parlamentar ao déi Lénk que os atrasos ainda persistem atualmente e que, em média, são precisas seis semanas para efetuar os pagamentos.

Sobre os motivos dos atrasos nos pagamentos das faturas médicas, o ministro aponta o aumento dos pedidos de reembolso e a redução dos funcionários, por causa da pandemia ou devido à sua transferência para outros serviços internos. Somam-se a isso os problemas de recrutamento, com funcionários que não apresentam as qualificações exigidas.

Questionado sobre o desenvolvimento do chamado sistema 'tiers-payant', que vai permitir aos pacientes pagar apenas a parte da fatura não reembolsável, o ministro lembra que está previsto para 2023. Antes do lançamento deste sistema, Claude Haagen garante que haverá ainda fases de teste.



