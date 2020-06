Antes do início de Julho, os clubes luxemburgueses terão de escolher entre duas propostas aprersentadas pela Federação Luxemburguesa de Futebol sobre o futuro da elite do futebol luxemburguês.

Clubes vão decidir qual o formato que a Liga BGL deverá ter no futuro

Redação Antes do início de Julho, os clubes luxemburgueses terão de escolher entre duas propostas aprersentadas pela Federação Luxemburguesa de Futebol sobre o futuro da elite do futebol luxemburguês.

A Federação Luxemburguesa de Futebol (FLF) anunciou ontem, em comunicado, que irá propor antes do final da semana aos clubes do país "um novo sistema de jogo para todas as divisões de Seniores 1". As equipas terão de revelar, antes do início do mês de Julho, qual a proposta escolhida.



Especificamente, os clubes terão a opção de votar a favor da proposta inicial que prevê uma Liga BGL com 16 equipas na próxima época, depois com 15 em 2021/2022, antes de regressarem ao formato inicial de 14 clubes até 2022/2023. Poderão igualmente votar a favor de uma nova proposta da FLF que prevê uma Liga BGL com 16 equipas na próxima época e para as épocas seguintes sem qualquer época de transição.

A federação tinha sido fortemente criticada nas últimas semanas pela Liga Luxemburguesa de futebol (LFL) que agrupa os principais clubes do país, por se ter oposto a uma época de transição com 15 clubes.

