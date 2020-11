O caso ocorreu este sábado à noite, e os funcionários do restaurante, situado na Rue de Bonnevoie, tiveram de chamar a polícia, face à recusa dos clientes em sair.

Clientes de restaurante recusam-se a sair às 23h e desafiam polícia

Três clientes de um restaurante da capital recusaram-se a abandonar o estabelecimento às 23h e a cumprir, assim, o recolher obrigatório, obrigando à intervenção da polícia

De acordo com o jornal, os indivíduos, foram convidados abandonar as instalações às 23 horas, hora atual de fecho dos restaurantes no Luxemburgo. Inicialmente recusaram, mas de seguida ter-se-ão exaltado e mostrado resistência, desafiando os funcionários e, posteriormente, a polícia.

"Foi absolutamente impossível acalmá-los", refere relatório da polícia, citado por aquele órgão.

Os três indivíduos acabaram por ser levados para a esquadra, os três onde terão mantido o comportamento insubordinado e tornando-se violentos, cuspindo naos agentes.



