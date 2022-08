Roubos, grafitis, incêndios, despejos de lixo e estruturas públicas danificadas. Polícia lança apelo.

Clervaux. Atos de vandalismo aumentam e polícia procura testemunhas

Nas duas últimas semanas uma onda de vandalismo está a acontecer nas comunas de Parc-Hosingen e Clervaux, no norte do país. O alerta é dado pela polícia que lança agora uma apelo a testemunhas para identificar os autores de vários delitos que têm estado a acontecer contra estruturas públicas.

As autoridades reconhecem mesmo que os atos de vandalismo estão a aumentar fazendo o relato de todos os casos reportados e à vista de todos nestas comunas do cantão de Clervaux.

Incêndio em Heinerscheid: Um incêndio foi ateado próximo do Centro cultural, entre esta terça-feira e quarta-feira, reporta a polícia. Um caixote de lixo cheio de papel foi incendiado de propósito e colocado a arder no beiral do edifício, de acordo com os primeiros relatos recolhidos. Felizmente, o fogo não alastrou.



Roubo na N10: Uma mesa e um banco de madeira públicos foram roubados roubados na estrada N10 entre Kohnenhof e Eisenbach. Para a polícia o roubo terá sido realizado por várias pessoas dado o peso das estruturas que são de madeira maciça. As estruturas deverão ter sido transportadas numa carrinha ou atrelado.

Grafitis em Consthum: Uma praga de grafitis está a manchar as paredes e outros locais em várias localidades, nomeadamente perto de Consthum.



Paragem incendiada na N7: A paragem de autocarro "Um Schinker" na estrada N7 foi incendiada de propósito por mãos criminosas tendo ficado danificada, relata a polícia.

Despejo ilegal em Hosingen. Uma enorme quantidade de resíduos foram colocados na estrada paralela à N7 perto de Hosingen. Trata-se de um despejo ilegal, pelo que a polícia procura os responsáveis.



As autoridades lançam esta quarta-feira um apelo a testemunhas que tenham presenciado estes atos de vandalismo ou movimentos de suspeitos na região de Parc-Hosingen. As informações devem dadas para a esquadra de Ourdall, através do número de telefone (+352) 244831000 ou por email para police.ourdall@police.etat.lu.

