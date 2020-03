O cantor luxemburguês, de origem italiana, lançou "Un Uomo Che" o ano passado.

Luxemburgo 1

Claudio Mystero um artista ao serviço dos desfavorecidos

Ana-Cristina MENDONCA GONCALVES

Foi com apenas seis anos, de guitarra na mão, que a sua história artística começou.

Nos anos 80 acompanha vários grupos em digressão e em estúdio.

Os anos 90 representaram uma viragem na carreira do artista, em plena "explosão"do rock, do blues e dos artistas que veiculavam este estilo musical.

Claudio Mystero integra a digressão europeia de Joe Cocker, durante seis meses e 42 datas. Esta experiência despertou, em si, o gosto pelo palco e desde então nunca mais parou.

Com a sua carreira no auge o artist,a além de partilhar com os fãs o seu talento, associa-se a várias ONG'S e parte das receitas das suas prestações reverteram a favor dos mais desfavorecidos. Claudio Mystero continua a acompanhar e a apoiar diferentes instituições de solidariedade, nomeadamente, com o segundo álbum de originais intitulado "Un Uomo Che", cujo single "La Solitudine" já roda na Radio Latina.

Siga a atualidade do artiste na sua página oficial www.claudiomystero.com.





