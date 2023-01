O comité nacional do CSV encarregou os seus dois co-presidentes, Claude Wiseler e Elisabeth Margue, de propor um candidato para encabeçar a lista do partido.

Legislativas 2023

Claude Wiseler não será cabeça de lista do CSV

Annette WELSCH

O comité nacional do CSV reuniu-se no sábado, onde o Luxemburger Wort falou com o co-presidente do Partido Cristão Social, Claude Wiseler.



Os cabeças de lista do DP e LSAP são conhecidos. E quanto a vocês?

Hoje deixei claro ao comité nacional que não estou definitivamente disponível como cabeça da lista. Esta é uma decisão que tomei há muito tempo e que na realidade já tinha anunciado quando assumi a presidência do partido. Serei candidato, mas não como cabeça da lista. A minha intenção era repor a ordem no partido, reconstruí-lo e organizá-lo - consegui fazer isso. Assim como o rejuvenescimento do partido. Os órgãos - e as listas eleitorais - são agora constituídos por pessoas extremamente jovens. Estou a trabalhar nas alternativas políticas ao trabalho do governo, ou seja, no programa eleitoral.

Qual será o próximo passo para escolher o cabeça de lista?

A Elisabeth Margue e eu, como presidentes do partido, recebemos o mandato oficial para sondar potenciais candidatos e depois propor um cabeça de lista ao comité nacional. Isto está estipulado nos nossos estatutos. A escolha final terá então lugar em junho, após as eleições comunais, no congresso eleitoral.

Então o CSV irá também apresentar-se com um cabeça de lista nacional?

Sim, mas não se trata apenas dessa pessoa, mas de construir uma equipa inteira à sua volta, que se encaixará como um puzzle.

