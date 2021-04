Ao todo 400 dos 475 membros votaram a favor de Claude Wiseler que foi eleito no congresso digital realizado hoje em Junglinster.

Claude Wiseler foi eleito presidente do CSV

Redação Ao todo 400 dos 475 membros votaram a favor de Claude Wiseler que foi eleito no congresso digital realizado hoje em Junglinster.

Claude Wiseler foi eleito presidente do CSV no sábado, sucedendo a Frank Engel que se demitiu e deixou o partido depois de ter sido denunciado ao Ministério Público por membros num caso de abuso de bens sociais.

Tinha anunciado que estava "pronto" para assumir e foi eleito como novo presidente do CSV após o desastre sofrido pelo partido na sequência do caso Engel. 400 dos 475 membros votaram a favor do político no congresso digital realizado em Junglinster. Claude Wiseler será apoiado por Christophe Hansen, que foi eleito para assumir o cargo de secretário-geral do partido da oposição que também recebeu um grande número de votos (89,7%).

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.