Candidato a primeiro-ministro dos cristãos-sociais quer reservas para precaver o futuro da economia e pretende salvaguardar as pensões. Nesta entrevista, apresenta propostas em diversas vertentes e diz que a melhor via para a participação política da comunidade lusófona “é através da lei da nacionalidade”.

Claude Wiseler: "É preciso reformar já a Segurança Social"

Que balanço faz sobre este Governo e que coisas teria feito diferentes nestes cinco anos?

A situação económica é boa, não só no Luxemburgo, mas um pouco por todo o lado. Mas, com uma situação económica favorável, teria aproveitado para fazer reformas necessárias e fáceis neste contexto. Por exemplo, a política orçamental: uma vez que temos um crescimento de 3; 4% e por vezes mais, devemos aproveitar para reequilibrar as finanças e o orçamento, mas também para dispor de reservas financeiras, preparando o país para tempos menos bons. Não sabemos se haverá crise económico-financeira dentro de três, cinco ou dez anos, mas o Luxemburgo é um país pequeno e, por isso, mais sensível a desequilíbrios económicos. Por isso deve estar vigilante e preparar o futuro para estar forte e resistir a tempos menos bons. O Governo não fez este trabalho de preparação, nem usou os anos de uma economia favorável para o realizar.

Vê casos noutras áreas?

Sim, segundo exemplo: na vida quotidiana teríamos adotado uma política familiar diferente. O Governo faz uma política para casais em que os dois trabalham e querem colocar os filhos após seis meses na creche. Ainda bem para eles, mas essa não é uma decisão do Governo, do primeiro-ministro ou da ministra da Família – isso é uma escolha privada, não deve ser imposta como uma forma de vida, mas sim apoiar as escolhas feitas pelas pessoas. Tanto na política económica, como nas questões de família, teríamos feito diferente.



Claude Wiseler, candidato a primeiro-ministro pelo CSV nas eleições de 14 de outubro. Foto: Chris Karaba

No que diz respeito à política familiar, que aspetos realça do programa do seu partido?

Ficámos muito insatisfeitos com a abolição do subsídio à educação que permitia ajudar quem pretendesse ficar em casa durante dois anos de licença parental. Teríamos agido de forma diferente e pretendemos que a licença parental seja mais flexível e possibilite que os pais passem mais tempo com os filhos se o pretenderem. Por outro lado, queremos criar um subsídio à educação, pelo menos para casos sociais, semelhante ao que existia, mas revisto de modo a apoiar mais aqueles que mais necessitam sem perder de vista os equilíbrios financeiros. O ministro da Educação introduziu a gratuitidade parcial para crianças de um até aos três anos, algo que teríamos feito a partir dos três anos, altura em que as crianças partem para o sistema escolar que é gratuito. Mas com medidas de acompanhamento grátis para espaços que as acolhem e começando pela gratuitidade de tudo o que seja apoio ao domicílio ou trabalhos na escola. Pensamos que, a partir dos três anos, o Estado não tem obrigação de ajudar um dos pais, mas queremos que, antes dos três anos, possam fazer a sua escolha. Além disso, as mudanças nos abonos de família colocaram todos os filhos ao mesmo nível, enquanto antes eram diferentes em função de ser o primeiro, segundo ou terceiro filho, atribuindo-se mais a este último porque representava custo mais alto. As famílias numerosas têm, pois, menos condições agora neste aspeto, pelo que pretendemos reintroduzir um abono especial para famílias numerosas em geral com relevo para as que têm dificuldades sociais.

Bettel e Schneider afirmaram estar disponíveis para negociar com o CSV uma possível coligação, mas definiram linhas vermelhas. O CSV também tem linhas vermelhas?

Não gosto do conceito de linhas vermelhas, porque se trata de algo que fecha portas à discussão. Nós temos princípios, muito importantes aos nossos olhos. Queremos ter, por exemplo, políticas de família, de mobilidade e de alojamento que sejam eficazes e haverá coisas que não faremos, mas não quero começar uma campanha eleitoral a enumerar linhas vermelhas. Quero fazer uma campanha a dizer o que pretendemos como a estabilidade financeira por um lado; a garantia de um sistema de Segurança Social durável a longo prazo; uma política familiar que deixe as escolhas para as famílias; uma política de educação que acalme as obras mal feitas. São, portanto, princípios e diretrizes, porque funcionamos pela positiva e não pela negativa.



Foto: Chris Karaba

Como pensa garantir as pensões além de 2045?

Primeiro é preciso que estejamos de acordo que existe um problema, porque há partidos que não veem a questão dessa forma. Os números do Governo dizem que, a partir de 2023, as entradas serão mais baixas do que as despesas, a partir de 2035 as reservas ficarão abaixo do que deviam e, a partir de 2040, os cofres ficam vazios, mesmo que hoje estejam cheios. O que digo claramente é que: a) se uma reforma da Segurança Social e das pensões é necessária; b) se queremos fazê-la sem cortes sociais, se queremos manter as promessas feitas, é preciso fazer a reforma já. Porque hoje temos reservas enormes na Caixa de Pensões e devemos usá-las para garantir o sistema no futuro. Com que medidas? Há 20 ou 30 possíveis, mas quero que estejamos de acordo sobre o óbvio e que, após as eleições, possamos discutir com os parceiros sociais as melhores soluções. Foi feita uma primeira reforma em 2012 por Mars Di Bartolomeo que ia no bom sentido e queremos prosseguir nessa direção.

Com essas preocupações, reduzir o horário de trabalho está fora de questão?

Não é essa a questão que deve ser analisada. Deve ser feita uma discussão sobre as novas formas de trabalho, digitalização e tudo o que nos irá trazer, teletrabalho, possibilidade de recuperação de tempo de trabalho suplementar, mas reduzir duas horas por semana e introduzir mais uma semana de férias parece-me economicamente difícil. O crescimento que temos resulta de termos mais pessoas, não é um ganho de produtividade por trabalhador e distribuir as receitas futuras sem estar seguro de as ter parece-me pouco recomendável.

E no que respeita ao aumento do salário mínimo?

Queremos aumentar o salário social mínimo líquido, reavaliando-o de dois em dois anos e adaptando-o ao custo de vida. Além disso, o valor disponível pode também crescer caso seja desagravado no plano fiscal sem criar problemas às empresas, pelo que também se trata de uma questão de competitividade destas.

O CSV propõe impostos sobre as casas que estejam vazias...

Impostos nacionais.

E também sobre terrenos...

Onde possa construir-se, mas que estejam desocupados por questões de especulação.

E por que razão não dizer aos proprietários que paguem as comissões de agência de quem aluga ou fixar um teto nas rendas?

Porque a liberdade dos preços tem razão de ser e não se trata apenas de preço, mas de número de habitações, é a oferta que precisa de crescer. Caso cresça, isso vai repercutir-se nos preços das rendas. Penso que não vão baixar, mas uma política eficaz de habitação pode reduzir o ritmo dos aumentos.

Quer construir estradas, aumentar faixas nas autoestradas, prolongar o elétrico: tudo na próxima legislatura? E os custos?

Não podemos fazer tudo na próxima legislatura, porque não é realizável em cinco anos e também por questões de preços. Queremos rever a programação da mobilidade e conheço bem o assunto porque fiz esse trabalho durante nove anos. Importante é ter um conceito alargado, colocá-lo já no papel e comprar os terrenos para o que se pretende fazer. Quando fui ministro dos Transportes criei a ideia da mobilidade durável que François Bausch tem realizado e agradeço-lho. E não digo isto por questões de demagogia, ele continua este trabalho e tem o meu apoio. Na altura, o conceito foi criado para 750 mil habitantes; hoje, constato que chegaremos já em 2030 aos 800 mil, e esta programação tem de ser feita com antecedência, por isso é preciso adaptá-la às pessoas que virão viver e trabalhar no país. As três vias nas autoestradas não são precisas para já, mas a A3 e a A6, em direção a França e à Bélgica, estão saturadas todos os dias e precisamos de outras autoestradas.



Foto: Chris Karaba

O CSV tem apenas uma candidata lusófona nas suas listas [Natalie Silva, burgomestre de Larochette]: porquê?

[Risos] Boa questão, não sei... Preparámos as listas em função da aceitação e dos votos que cada candidato poderia obter, sem reflexões sobre a lusofonia ou outras questões do género.

O que pode fazer-se para haver mais participação da comunidade portuguesa na vida política?

Constatamos a falta de participação nas inscrições em listas eleitorais para as europeias e para as autárquicas. Podemos fazer campanhas sobre o assunto, mas também penso que devemos refazer o Conselho Nacional dos Estrangeiros, refletindo sobre o tema com as várias comunidades. Mas todos os portugueses que são também luxemburgueses participam. A maneira mais simples de participar é aproveitar a lei da nacionalidade da qual me orgulho e que Felix Braz fez depois de dialogar connosco. Por vezes subestimamos a participação dos lusófonos na vida política do país porque muitos falam luxemburguês e, ainda que sejam sempre lusófonos, são vistos como luxemburgueses. A minha mulher [Isabel Wiseler-Lima] é um exemplo, Natalie é outro, são casos normais.

Manfred Weber deve suceder a Juncker na Comissão Europeia?

Não é ainda o momento para falar disso. Acabou de apresentar a candidatura, não sei se haverá outras. Conheço bem Weber, é um político que sabe o que quer e fez um bom trabalho no Parlamento Europeu, mas vamos ver.







“Queremos um referendo sobre a Constituição” O que pretende o CSV da reforma constitucional? Um texto equilibrado ao qual demos o nosso acordo durante esta legislatura e que moderniza e clarifica as coisas, simplificando a forma de agir em tempos de crise. Só não foi feita a reforma porque o texto final foi aprovado muito tarde e não queríamos que a discussão sobre a Constituição fosse feita em cima da campanha eleitoral. É precisa calma para uma reforma constitucional e devemos dar aos políticos a possibilidade de explicar e discutir o que se pretende. E queremos um referendo sobre a Constituição – se não o tivermos sobre o texto fundamental que rege as instituições, quando o teremos? Fui contra o outro referendo, porque tinha quatro questões que me pareciam inúteis, mas neste caso é diferente – é a vida política que está no centro.

