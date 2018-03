A eurodeputada Viviane Reding vai ser candidata do Partido Cristão Social (CSV) às eleições legislativas, pela circunscrição centro. A confirmação foi dada por Claude Wiseler, candidato do CSV a primeiro-ministro.

Claude Wiseler confirma Viviane Reding

Em declarações à RTL, Claude Wiseler dissipou as dúvidas sobre o círculo eleitoral de Viviane Reding. Wiseler confirmou que Reding será candidata pelo centro e não pelo sul. Assim sendo, estes ‘dois pesos pesados’ dos cristãos-sociais entram na corrida às legislativas na mesma circunscrição.

Entretanto, Viviane Reding vai entregar em setembro o seu mandato no Parlamento Europeu a Christophe Hansen, de 36 anos.

O congresso nacional do Partido Cristão Social realiza-se no próximo dia 24, em Ettelbruck. Do congresso sairão os 60 candidatos do CSV às legislativas de 14 de outubro próximo.

