O presidente do CSV deseja de “todo o coração” que o seu antigo colega do Parlamento “consiga os maiores progressos na recuperação” do seu estado de saúde.

Caso Braz

Claude Wiseler: “Admiro a coragem excecional de Félix Braz”

Paula SANTOS FERREIRA O presidente do CSV deseja de “todo o coração” que o seu antigo colega do Parlamento “consiga os maiores progressos na recuperação” do seu estado de saúde.

O deputado Claude Wiseler, do CSV, diz admirar “a coragem excecional” do ex-vice-primeiro-ministro lusodescendente “no longo caminho que ele tem percorrido” desde que sofreu a paragem cardíaca que o levaria a ficar em coma e em estado grave, em agosto de 2019. Desde então tem travado uma luta heroica para voltar a andar, falar e a recuperar os seus movimentos. “É impressionante” a força de Félix Braz, “o seu percurso tem sido longo e duro, etapa a etapa e espero que no futuro continue com boas conquistas” no seu estado de saúde, declara ao Contacto o presidente do CSV.



Nestes dois anos, desde o acidente, Claude Wiseler falou com Félix Braz para saber como estava o antigo Ministro da Justiça. Os dois trabalharam anos juntos na política luxemburguesa “partilhámos lembranças, momentos” e, por isso, espera que no futuro, Félix Braz continue com a mesma “coragem enorme” que tem tido até agora. O deputado confessa que ficou “feliz” por ver as nítidas melhoras do lusodescendente no vídeo da reportagem do Contacto hoje publicada.

A segunda vida de Felix Braz Nunca um filho de portugueses chegou tão longe no governo de outro país. Felix Braz foi vice-primeiro-ministro do Luxemburgo. A 22 de agosto de 2019, teve uma paragem cardíaca e entrou em coma. Morreu e ressuscitou. História da solidão de uma queda. E da luta para levantar-se.

Sobre a luta que o antigo vice-primeiro-ministro está a travar na justiça pela sua demissão forçada no Governo, após o acidente, o presidente do CSV prefere não tecer comentários, justificando tratar-se de uma “decisão pessoal difícil” de Félix Braz e de “decisões do foro interno quer do Governo quer do partido” Déi Gréng.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.