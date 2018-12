Claude Turmes volta hoje a Bruxelas, mas enquanto ministro

Após quase vinte anos no Parlamento Europeu, Claude Turmes volta hoje a Bruxelas, mas agora enquanto ministro do Governo de coligação.

Diana Alves Após quase vinte anos no Parlamento Europeu, Claude Turmes volta hoje a Bruxelas, mas agora enquanto ministro do Governo de coligação.

O antigo eurodeputado e atual ministro da Energia marca presença no Conselho de Ministros dos Transportes, Telecomunicações e Energia da União Europeia (UE).

Os governantes debatem hoje a estratégia comum para reduzir, a longo prazo, as emissões de gases com efeito de estufa, ao abrigo do acordo de Paris. A energia limpa, a interconexão energética e a diretiva sobre o gás são outros dos temas que vão estar em cima da mesa.

Turmes entrou para o Governo luxemburguês no final de maio passado, após a morte do secretário de Estado, Camille Gira. Foi candidato pelo partido Déi Gréng às eleições legislativas de outubro, tendo sido eleito pelo círculo eleitoral do norte. Nesta legislatura, é ministro da Energia e do Ordenamento do Território.

A sua participação no conselho desta quarta-feira – a primeira desde que assumiu as novas funções – acontece numa altura em que o Luxemburgo anda nas bocas do mundo por ter anunciado que os transportes públicos serão gratuitos a partir de 2020. Do português Diário de Notícias ao britânico The Guardian, passando também pelo norte-americano The New York Times, foram vários os jornais internacionais que retomaram a notícia, destacando a inédita decisão do novo governo luxemburguês.

Apesar do mediatismo lá fora, por cá a medida está longe de ser consensual. O Movimento Ecológico, por exemplo, afirmou à Rádio Latina que os problemas de mobilidade do Luxemburgo nada têm a ver com o preço dos transportes, mas sim com a sua qualidade. Por sua vez, o sindicato LCGB adianta que esta medida não passa de uma mera ilusão, já que serão os contribuintes a financiá-la.