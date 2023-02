O ministro revela como pretende desenvolver o país, criar mais habitação e assegurar uma boa qualidade de vida sem impermeabilizar as superfícies.

Planeamento nacional

Claude Turmes alerta para "desenvolvimento descontrolado" do território

Fazer avançar o desenvolvimento do país, criar habitações suficientes e assegurar uma boa qualidade de vida sem impermeabilizar demasiadas superfícies. "Isto não é uma contradição", disse na terça-feira o ministro do Ordenamento do Território, Claude Turmes (Déi Gréng,) numa conferência de imprensa durante a qual apresentou duas sondagens conduzidas pelo instituto de sondagens Ilres. A primeira perguntava: o que significa qualidade de vida para as pessoas e como deve o país desenvolver-se? A segunda: o que pensam os cidadãos sobre a impermeabilização e o uso dos solos?

As respostas mostram que as pessoas inquiridas valorizam a natureza à sua volta. Oito em cada dez inquiridos acreditam que a utilização do solo deve ser restringida e que a impermeabilização do solo deve ser limitada em futuros projetos de construção. Estas ideias estão de acordo com os objetivos estabelecidos no novo plano diretor de ordenamento do território, que o ministro Turmes lançou no outono.

Reduzir impermeabilização dos solos é prioridade

O plano apela a uma redução gradual do consumo de solo e da impermeabilização. Segundo o ministro, cerca de 170 hectares são selados todos os anos, o que corresponde a 240 campos de futebol. Até 2035, a impermeabilização deverá ser reduzida para 91,25 hectares e chegar a zero até 2050. A fim de reduzir a impermeabilização dos solos, as áreas já impermeabilizadas, tais como os terrenos industriais, devem ser reutilizadas. Há 600 hectares que podem, assim ser reconfigurados.

Para as pessoas, a qualidade de vida significa não só ter acesso à natureza, mas também a uma boa rede de transportes e a serviços de saúde e lojas. Querem viver num lugar calmo e limpo. Propostas como a utilização multifuncional de edifícios públicos, edifícios mais altos na área urbana, a densificação das áreas residenciais existentes e impostos mais elevados sobre terrenos para construção não utilizados foram muito populares entre os inquiridos.

A criação de habitações acessíveis é também uma prioridade para muitos, mas preferem evitar o barulho da construção à sua porta. Os inquiridos também se mostram relutantes em renunciar a um lugar de estacionamento à porta de casa "O luxemburguês é muito exigente, quer tudo", resumiu Tommy Klein do Ilres.

Cidadãos devem participar na conceção de espaços

Claude Turmes está a tentar assegurar que estes desejos se tornem realidade. Contudo, isto requer - especialmente nas zonas residenciais existentes - uma nova cultura de planeamento "e não o tipo de desenvolvimento descontrolado que estamos atualmente a experienciar". Ao contrário das novas zonas residenciais, "onde começamos a ser realmente bons", a renovação dos bairros carece de um instrumento de planeamento adequado que analise todos os problemas em conjunto (mobilidade, acesso aos serviços, etc.). Uma ferramenta deste tipo está a ser desenvolvida e será utilizada no âmbito da renovação de um bairro em Differdange (4.000 casas). Claude Turmes planeia apresentar o projeto em abril.

Segundo o ministro, em resposta ao desejo dos cidadãos de ter mais natureza, estão previstos espaços verdes em três áreas de aglomeração (Nordstad, centro, sul). No norte, deverão ser criados alguns parques. No sul do país, onde existem muitos espaços industriais, o governo quer implementar um projeto de desenvolvimento espacial transfronteiriço (Minett Unesco Biosphere). No centro, tal como no projeto Bambësch em Strassen, está planeada uma faixa verde. Os espaços verdes separados pela infraestrutura rodoviária deverão ser ligados entre eles, por exemplo, através de edifícios.

Para Turmes, é evidente que tais projetos não podem ser implementados passando por cima dos cidadãos, mas apenas em diálogo com eles, que devem ter uma palavra a dizer e poder participar na sua conceção. O sistema 3D deverá dar aos cidadãos uma ideia de como serão as áreas residenciais no futuro.

O plano diretor de ordenamento do território O plano é uma espécie de manual de instruções para o ordenamento do território. O documento, que o ministro enviou às autoridades no outono, destina-se a substituir o documento existente, de 2003, e tem dois objetivos temporais: 2035 e 2050. Para que o crescimento seja sustentável, o consumo de solo deve ser reduzido a zero até 2050 e a 0,25 hectares por dia no prazo de 12 anos. Atualmente, 456 hectares estão atribuídos a parques empresariais e quase 5.000 hectares à área de construção a fim de garantir o crescimento demográfico e económico.

(Artigo originalmente publicado no Virgule e adaptado para o Contacto por Maria Monteiro.)



