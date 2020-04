O ministro explicou como é que é possível regressar progressivamente à escola mantendo medidas para impedir o contágio do novo coronavírus.

Claude Meisch. Turmas vão ser divididas em dois e máscaras obrigatórias até entrar na sala de aula

O ministro começou por elogiar que a comunidade escolar tomou na mão o desafio de seguir com o ensino a partir de casa, nestes tempos de pandemia. Alunos, pais e professores adaptaram-se de uma forma criativa. "Estou impressionado por este esforço Não o digo as vezes suficientes , obrigado por este esforço".



Para o governante, estas cinco semanas ajudaram a controlar o novo coronavírus. O vírus foi debilitado, mas isso não quer dizer que as escolas possam abrir de um dia para o outro.

"Esta situação não foi feita sem pagar um peso pesado, há alunos com dificuldades linguísticas, gente que acumula atrasos, há também a questão psicológica do facto de as pessoas estarem fechadas.", disse

O Governo elaborou um plano para sair passo-a-passo desta situação. "Temos um duplo objetivo: garantir este ano escolar e conseguir a educação de todos os alunos. Tivemos que ponderar a educação de um lado e a defesa da saúde por outra parte".

Para este plano, o Executivo analisou o que se passa nos países vizinhos.



"Não haverá uma normalização. As escolas vão funcionar de uma forma diferente do que antes, mas será melhor que nas últimas semanas. ", explicou.



"Vamos concentrar-nos sobre os conteúdos escolares fundamentais até ao fim do ano.", disse. Para ser possível regressar ao ensino presencial em segurança as turmas serão divididas em dois.

"Classes teóricas e práticas vão alternar. Vamos dividir as classes em dois. Recebem o ensino do professor na escola e depois exercitam-no. Uma semana para cada tarefa".

"Tudo vai ser feito para o ensino se adaptar às novas circunstâncias. Para evitar a propagação do vírus e manter as condições de distanciamento. Isso vai-permitir-nos respeitar a regra do distanciamento social de dois em dois metros. O mesmo vai acontecer nos transportes escolares que vão levar metade das pessoas.", afirmou o ministro.

"As máscaras serão obrigatórias no transporte escolar e facultativas na turma. Devem as pessoas ter uma proteção que tape o nariz e a boca. Os alunos vão levar essa máscara de casa até à escola. Na sala de classe não é obrigatória. Mas quando saírem das aulas até a casa, voltam a ter que ter máscara".

"É preciso que toda gente tenha uma proteção adequada. Haverá uma repartição de máscaras em todas as salas. Haverá desinfectante e as pessoas vão desinfectar as mãos frequentemente. "

"Não vai ser possível cruzar grupos. As pessoas vão ficar com a sua metade da turma. As cantinas vão continuar fechadas.Vamos ver como vai ser possível alimentar as pessoas. "

O ministro sublinhou que vai ser preciso respeita sempre a regra dos dois metros de distância, até no recreio. Por isso, durante este tempo não haverá classes de desporto.

As pessoas mais vulneráveis, por doença, ficarão em casa. Mesmo que não vão à escola vão poder participar por meios informáticos nas aulas.

"Haverá uma abertura progressiva das escolas: primeiro os anos que fazem exames, depois os mais velhos do liceu e só depois os do ensino fundamental. ", voltou a informar o ministro.

O calendário do progressivo regresso à escola

Os primeiros alunos a regressar às aulas são os finalistas do ensino secundário, no dia 4 de maio. Em causa estão os alunos que têm exames de fim de estudos secundários, os do 1.° e 13.° anos dos chamados liceus clássico e técnico e também os alunos que estão no último ano da sua formação profissional.

As restantes turmas do ensino secundário regressam às aulas no dia 11 de maio.

No dia 25 de maio reabrem as escolas do ensino fundamental.

No mesmo dia abrem também creches e “maisons relais”.

E tendo em conta que as necessidades dos encarregados de educação são hoje outras, o ministro da Educação “garante que haverá estruturas de acolhimento extracurriculares para todas as crianças, mesmo para aquelas que, até aqui, não estavam inscritas em nenhuma estrutura”.

Uma reunião entre os responsáveis dessas estruturas e o ministro da Educação está já agendada para a próxima segunda-feira, para analisar alargar a capacidade de acolhimento.

Foi o que revelou esta tarde o ministro da Educação, Claude Meisch, em videoconferência de imprensa, adiantando que o plano de saída de confinamento do governo tem como prioridade “a saúde” dos alunos e do pessoal docente.

E por essa razão, repetiu, “não será uma retoma escolar normal”.



