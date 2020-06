Depois de várias semanas de portas fechadas, as escolas do país começaram a abrir gradualmente no mês de maio.

Claude Meisch poderá anunciar hoje fim da divisão das turmas

Diana ALVES Depois de várias semanas de portas fechadas, as escolas do país começaram a abrir gradualmente no mês de maio.

O ministro da Educação, Claude Meisch, anuncia hoje “medidas suplementares de desconfinamento no setor da educação”. Segundo os rumores, em causa poderá estar o levantamento da divisão das turmas, imposto para conter a pandemia de covid-19, nas duas últimas semanas do ano letivo.

A curta nota do Governo sobre a conferência de imprensa desta sexta-feira, marcada para as 18h00, indica apenas que serão anunciadas medidas suplementares quanto ao desconfinamento na área da educação.

Divisão das turmas poderá vir a ser levantada no fim do ano letivo A divisão das turmas em dois grupos, imposta pelo Governo para limitar a propagação do coronavírus no seio das escolas, poderá vir a ser levantada nas duas últimas semanas do ano letivo. Essa será, pelo menos, a intenção do ministro da Educação, Claude Meisch.

Mas, segundo informação avançada pela RTL na segunda-feira, Claude Meisch terá manifestado a intenção de permitir que os alunos voltem à escola, em simultâneo, na reta final do ano letivo, adiantando que uma proposta nesse sentido seria apresentada no Conselho de Ministros desta sexta-feira. Entretanto, ontem, a RTL voltou a noticiar que o levantamento da divisão das turmas entrará em vigor já no próximo dia 29 de junho e que a medida abrange tanto o ensino fundamental (pré-escola e primária) como o secundário.

Recorde-se que, após várias semanas de portas fechadas, as escolas do país começaram a abrir gradualmente no mês de maio. Uma das medidas adotadas pelo Ministério da Educação para travar a epidemia prendeu-se com a divisão das turmas em dois grupos: enquanto um tem aulas na escola, o outro fica em casa a rever a matéria.Esta foi a solução encontrada para tentar que seja mantido o distanciamento físico entre os alunos e, assim, evitar a transmissão do vírus da covid-19.



